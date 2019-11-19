華爾街：2030年Azure雲端服務將上看900億美元

微軟在執行長 Satya Nadella 於 2014 年接掌後，積極營運雲端業務 Azure，業績搶眼，前景樂觀，華爾街分析師週一 (18 日) 將微軟股票評級上調為「買入」，並將目標價訂在每股 160 美元。

Stifel Nicolaus 分析師 Brad Reback 在週一的研究報告中指出，Azure 的年化收入已達到 170 億美元。

微軟在 Azure 雲端業務付出的心力相當用心，更在 10 月份擊敗亞馬遜的雲端服務 AWS，拿到美國國防部的聯合企業防禦架構 JEDI 合約。

鑒於微軟 Azure 雲端業務在 2019 年 6 月季度收入為 124 億美元，Reback 推估，到 2021 會計年度為 267 億美元，到 2022 會計年度為 352 億美元，估計到 2030 年，會超過 900 億美元。

最近幾個季度，許多大型科技公司積極取得雲端服務。Reback 表示，已有許多公司與微軟達成了大型 Azure 雲端業務交易。

Snap (SNAP-US) 便與谷歌雲端業務 Google Cloud 達成了為期五年的 20 億美元協議，同時也向亞馬遜的 AWS 達成 5 年期且 11 億美元的協議，蘋果 (AAPL-US) 在 2018 年在 AWS 上達成了 3.5 億美元的協議。

他指出亞馬遜的 AWS、谷歌 Google Cloud 和微軟的 Azure 在內的雲端業務平台，將會在未來幾年內迅速發展。