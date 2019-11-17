日產全球召回45萬輛車 因煞車系統缺陷恐導致起火

日本日產汽車有限公司 (7201-JP) 宣布在全球召回 45 萬輛汽車，主要在北美地區共近 40 萬輛。原因是部分車型的剎車液外漏時，可能有導致汽車起火的疑慮。

日產在 11 月 8 日向美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 提交文件指出，當防鎖死煞車系統 (ABS) 相關裝置損壞，可能會出現剎車液外漏到電路板上，觸發短路甚至起火。

日產表示，剎車液外漏時會先向駕駛發出警告，但如忽略警告，並且車輛在此情況下繼續行駛，制動液外漏可能會造成電路短路，在極少數情況下，可能會導致起火。

這是繼 2016 和 2018 年之後，日產第 3 次因檢測出火災疑慮而召回車輛。日產的工作人員補充說，其中部分車輛在 2018 年就被召回過，但當時並未檢測出問題，因此未予修理。

這次召回涵蓋影響有四種不同型號日產汽車，包括 2015 年至 2018 年款的 Murano SUV、2016 年至 2018 年款的 Maxima 轎車、以及 2017 年至 2019 年款的 Infiniti QX60 和 Nissan Pathfinder SUVs。

文件並沒有提及 ABS 系統的缺陷，是否實際上引起了火災或傷害。

日產透過電子郵件發給美國全國公共廣播電台 (NPR) 的聲明中說，公司正針對剎車系統這一缺陷進行修理，並將於 12 月初通知受影響的車主。當車主收到一封維修通知信時，就可以把車輛送到日產授權經銷商或 INFINITI 零售商，進行免費換零件等工作。

僅不到 2 個月前，NHTSA 宣布對 55.3 萬日產 Rogue 越野車，進行了初步調查，報告中指出，它們的 ABS 系統會在沒有警告或障礙的情況下，就自行啟動。

日產汽車的股價上週下跌了 4%，是 3 個月來最大跌幅，先前這家汽車製造商取消了股息，並下調了獲利預期。