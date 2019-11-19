〈財報〉家得寶下調全年財測 盤前股價跌破7% 創11年最大單日跌幅

週二 (19 日)，美國大型家居裝修用品零售商家得寶 (Home Depot) 公布 2019 年財年第三季財報，企業營收與全球同店銷售增長雙雙低於市場預期，該公司下調全年財測，導致盤前股價一度重挫 7% 以上，創下 2008 年最大單日跌幅。

(圖：Zerohedge)

截至台北時間晚間 21 時許，家得寶 (HD-US) 盤前股價降幅已稍微收斂，跌幅達 3.58%，暫報每股 230.30 美元。

家得寶盤前股價 (圖：Investing.com)

Q3 財報關鍵數據：

營收報 272.2 億美元，年增 3.5%，低於市場預期的 275.3 億美元

營業利益報 39.47 億美元，年增 2%，高於去年同期的 38.70 億美元。

稀釋後每股純益 (EPS) 報 2.53 美元，年增 0.8%，高於去年同期的 2.51 美元，同時優於市場預期的 2.52 美元

全球同店銷售年增率報 3.6％，年增 4.8%，低於市場預期的 4.6％

美國同店銷售年增率報 3.8%，年增 5.4%。

家得寶執行長 Craig Menear 將較低的全年營收預期歸咎於潛在關稅影響，並表示通縮為導致本季銷售低於預期的重要因素。

不過，他強調，該公司在投資上已步上正軌，並取得積極成果，但實現 2019 年財年部分收益目標仍較最初預期的時間還要長。

公司財測展望：

家得寶將 2019 年財年營收增幅，自原先預期的 2.3% 下調至 1.8%， 並將同店銷售增長自 4.0% 下調至 3.5%。

此外，該公司預計 2019 財年稀釋後每股純益將去年增長約 3.1％，至每股 10.03 美元。