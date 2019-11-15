電動車霸主地位不保？瑞士信貸：特斯拉時日不多 股價恐下探40%

瑞士信貸週四 (14 日) 發布的一份最新報告顯示，儘管特斯拉在美國電動市佔近八成，目前仍保持業界龍頭的地位，但該機構預期，特斯拉仰賴 Model 3 稱霸的時日已然不多，其股價恐下探 40%。

隨著福斯、福特、戴姆勒、通用等傳統車廠紛紛進入電動車市場，瑞士信貸分析師 Dan Levy 報告中指出：「我們仍在等待電動車競爭品牌，推出真正撼動特斯拉 Model 3 的產品，特別是在美國地區。」

瑞士信貸將特斯拉 (TSLA-US) 股票評級設為「減持」，目標價格為 200 美元，比該股週三收盤價 346.11 美元低 40% 以上。

福特 11 月 17 日開始開放預訂純電動休旅車 SUV Mustang Mach-E，將於明年秋天在美國、加拿大和歐洲上市。Dan Levy 看好這款新型電動汽車將很快地挑戰特斯拉龍頭地位，改寫美國電動車市占願景。

Dan Levy 表示：「本次發布是福特其對電動化重視的首個真正里程碑，更重要的是，這象徵著美國傳統汽車製造商，加速轉向電動化所做的努力。」

Dan Levy 點評，福特的新型電動車價格與 Model 3 相去不遠，定價將在「豪華範圍」內，介於 40000 美元至 50000 美元之間，比其他同類產品更具吸引力，特別是在性能方面。