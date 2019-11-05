10月中國服務業PMI跌至51.1 創12個月新低

今 (5) 財新公佈的 10 月財新中國服務業 PMI 達 51.1，下滑 0.2 個百分點，與今年 2 月份數據相同，創下 2018 年 11 月以來最低，數據顯示服務業經營活動擴張有所減緩，與近日公布的製造業 PMI 意外擴張有明顯差異。

由於之前公布的 10 月財新中國製造業 PMI 上升 0.3 個百分點，至 51.7，在此帶動下，10 月財新中國綜合 PMI 升至 52，上揚 0.1 個百分點，創下 5 月份以來新高。

10 月份財新中國服務業 PMI 走勢與中國統計局公布的一致，均較前一個月下滑，但財新公布的數據跌幅較小，中國官方則是大跌 1.6 個百分點，達 51.4。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生指出，受到製造業帶動，10 月中國經濟整體來看有所回溫，只是企業信心仍不足，因此連帶影響產能成長，加上結構性失業和原物料成本上升的問題較為明顯，均反映出目前中國經濟回穩基礎並不紮實。

以財新公布的數據內容來看，10 月服務業新訂單指數下滑至今年 2 月以來最低水準。

同時，10 月份服務業就業指數繼續承受下滑壓力，該指數已降至三個月來最低。

10 月服務業投入價格指數在擴張區間內小幅下滑，但整體仍保持上漲格局。受訪廠商反映，成本上升主要與原物料、柴油，及工資上揚有關。同樣，服務業收費價格指數在擴張區間內小幅下降，企業只有小幅上調產品售價。

受到企業營運不明與新訂單成長減緩影響，服務業樂觀度已跌至 15 個月低點。

