習近平提五大開放措施 強調更自由開放的中國市場

今 (5) 日，第二屆中國國際進口博覽會在上海舉行，中國國家主席習近平在會上宣布產業、格局、經商、合作、一帶一路等五大開放措施，並強調中國有廣大市場，歡迎各界到中國投資。

習近平指出中國將持續推動更高水準對外開放的五大措施:

繼續擴大市場開放。

繼續完善開放格局。

繼續優化營商環境。

繼續深化多雙邊合作。

繼續推動共建「一帶一路」。

習近平進一步表示，中國對外開放是全方位、全領域的，此外中國政府正在加速推動全面開放的新格局，中國將繼續鼓勵自由貿易試驗區大膽嘗試新政策，加速推動海南自由貿易港建設。

中國也將繼續推動京津冀三地區合作發展、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展、粵港澳大灣區建設，並將制定黃河流域生態保護和高品質發展的新國家戰略。

習近平強調，站在新的歷史起點，中國開放的大門只會越開越大。

中國自由貿易 VS. 美國優先 (圖片: AFP)

中國近期不斷在各大國際場合強調自由貿易的重要性，與目前全球盛行的貿易保護主義成對比。但外商目前最關心的仍是「外商投資法」細則，及後續中國政府執行效力。

市場分析，根據中國外商投資法的思維，未來外資准入管理會越來越少，在中國的市場競爭將更為激烈。但是，這一系列新規範與現行其他法規有所衝突，因此希望中國政府能有一個時間表，統整現行法規，使其與外商投資法的新規則統一。