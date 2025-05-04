【波克夏股東會】波克夏首季營收大減14% 巴菲特警告關稅風險恐進一步衝擊獲利

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-04 09:37

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股神華倫 · 巴菲特（Warren Buffett）旗下控股公司波克夏 · 海瑟威（Berkshire Hathaway）(BRK.B-US) 於週六（3 日）公布 2025 年第一季財報，營運獲利為 96.4 億美元，較去年同期的 112.2 億美元大幅下滑 14%，反映出保險與鐵路等核心業務營收疲弱，波克夏並警告，關稅與地緣政治風險可能進一步壓縮獲利。

根據財報，波克夏首季營運獲利為 96.4 億美元，較 2024 年同期的 112.2 億美元下滑。換算成每股 B 類股獲利為 4.47 美元，低於去年同期的 5.20 美元，也不如瑞銀預估的 4.89 美元以及 FactSet 綜合分析師預測的 4.72 美元。

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其中，保險承保業務利潤驟減近半，是營運獲利下降的主要原因之一。該部門首季獲利僅 13.4 億美元，相較去年同期的 26 億美元減幅達 48.6%。波克夏指出，南加州野火造成了約 11 億美元的損失。

除了保險業務虧損外，美元走弱也對公司造成衝擊。波克夏表示，首季因外匯因素產生約 7.13 億美元的損失，而去年同期則有 5.97 億美元的匯兌收益。美元指數在本季下跌近 4%，兌日圓更下跌 4.6%。

其他收益包括公司投資收益、權益法投資收益以及與波克夏和 BHFC 非美元計價債務相關的外匯匯率損益。 2025 年第一季度，稅後外匯匯率損失為 7.13 億美元，而 2024 年第一季為收益 5.97 億美元。

波克夏提及，美國總統川普的關稅政策及地緣政治風險，為公司未來營運前景增添高度不確定性。旗下擁有 BNSF 鐵路、Brooks 跑鞋與 Geico 保險等業務的波克夏表示，目前難以預測關稅對產品成本、供應鏈效率與客戶需求可能帶來的影響。

儘管近日市場股價大跌，波克夏首季仍未出手大舉買股，反而連續第十季成為淨賣方。公司現金儲備達到新高，從 2024 年底的 3,340 億美元攀升至 3,470 億美元，顯示巴菲特繼續採取保守策略。

總體而言，公司首季整體淨利年減近 64%，主因巴菲特投資組合中的公開股票表現不佳。不過公司一如以往提醒投資人，單季投資損益意義有限，不應過度解讀每股盈餘的短期波動。

儘管營運數據不佳，波克夏 2025 年以來表現依舊強勢，截至目前 A 類股已上漲近 19%，大幅優於同期下跌 3.3% 的 S&P 500 指數。在市場對關稅與經濟前景的擔憂下，波克夏展現出相對抗跌的韌性。

此外，截至 2025 年 3 月 31 日，波克夏股東權益達到 6,545 億美元，較 2024 年底增加 51 億美元。整體資本結構仍維持高度穩健，顯示公司具備強大抵禦風險的能力。