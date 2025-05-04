14家金控股利一表看！8檔超越去年水準 6檔現金殖利率5%起跳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-04 11:50

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一年一度的股東會旺季來臨！上市櫃公司股利政策大多已經董事會決議通過，受惠 2024 年股市大多頭行情，14 家金控普遍獲利大豐收，2025 年股利發放金額讓投資人相當期待，今年共有 8 家總股利超越去年水準，9 家搭配配發股票股利，由於台股 4 月遭遇股災，金控股股價大幅回檔，近期雖有反彈，但仍有 6 檔現金殖利率維持 5、6% 高水準，相當罕見，可望再掀存股熱潮。

若單純比較現金股利殖利率，以 5/2 收盤價來計算，國泰金高達 5.96%，為 14 家金控中最高，中信金 5.71% 居次，台新金 5.47% 第三，凱基金、富邦金、元大金分列第四至第六名，股息殖利率落在 5% 上下，另 4 家金控殖利率也有 4% 以上的水準，分別為華南金、玉山金、兆豐金、永豐金。

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製表：鉅亨網記者陳于晴

金控獲利雙冠王富邦金的股利壓軸登場，由於 2024 年豪賺 1508.2 億元，每股稅後純益 (EPS) 衝上 10.77 元，董事會最終通過配發普通股每股現金股利 4.25 元及股票股利 0.25 元，合計總股利 4.5 元，現金與總股利均寫歷史新高，股息配發率 41.8%，維持長期穩定平衡之股利發放目標。

國泰金 2024 年稅後純益 1102.7 億元，每股稅後純益 (EPS) 7.29 元，雙創歷史次高，董事會通過普通股每股配發現金股利 3.5 元，維持不配股票股利策略，持平 2022 年配發 2021 年現金股利 3.5 元，並列史上第一高水準，股息配發率約 48%，與過往水準相當。

中信金 2024 年稅後純益 720.28 億元，每股稅後純益 (EPS) 3.64 元，同創歷史新猷，2025 年擬配發每股現金股利 2.3 元，創 2005 年以來新高，維持不發股票股利，股息配發率約 63.2%，與過往水準相當。