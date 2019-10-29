中國社科院下修今年中國GDP成長率0.2個百分點 至6.2%

今 (29) 中國社會科學院經濟研究所公布中國經濟藍皮書顯示，受到外在因素衝擊影響下，下修今年中國經濟成長預估，預計 2019 年下半年中國經濟成長將達 6.1%，今年全年中國經濟成長率則為 6.2%，該院 5 月底時曾預期中國今年經濟成長 6.4%。

經濟藍皮書提到，外在衝擊引發的預期不穩定，導致企業、居民支出更加謹慎，進而影響整整經濟增長力道，當中包含企業投資、民眾消費等多個層面，因此調降中國 GDP 年增幅度。

中國之前公布第三季經濟成長不如預期，GDP 年增率只有 6%，離跌破六字頭只有一線之隔，同時也較第二季 GDP 下滑 0.2 個百分點。而中國前三季 GDP 年增 6.2%，還保持在今年初中國政府訂定的目標 6%～6.5% 範圍內。

資料來源: wind, 中國 GDP 季度年增率變動趨勢

有分析認為，中美貿易戰加上中國自身經濟仍處於調結構之下所產生的下滑壓力，導致整體經濟下滑速度較原先預期來得大，第四季恐有跌破 6 字頭的風險。

不過，經濟藍皮書指出，今年中國的城市化率將突破 60%。由城市人口集聚所帶動的服務業和消費比重不斷提升，反映出城市化正成為中國發展的新引擎。

而為了保持可持續性的城市化發展，中國政府需要打破原有依賴的經濟成長模式，強化制度改革，加強經濟體制韌性，提升資源配置效率。

