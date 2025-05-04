【波克夏股東會】巴菲特：近期美股波動「不算什麼」 只是投資的一部分

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-04 12:33

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他強調，最近美國股市的表現不應被形容為一次巨大的變動，「過去 30 天、45 天發生的事情，根本不算什麼」。這並非什麼戲劇性的熊市，而是正常的市場行為。

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巴菲特指出，波克夏股價在過去 60 年中曾三度下跌 50%，但公司基本面未曾出現問題。他表示，即使股價下週下跌一半，他也會視為「絕佳的買進機會」，絲毫不感到困擾。

這番言論正值美國總統川普於 4 月初推動關稅政策，引發市場短期震盪之際。儘管如此，標普 500 指數已在上週五錄得自 2004 年以來最長的連續上漲紀錄，逐步收復政策初期帶來的跌幅。

巴菲特提醒投資人，儘管中間經歷了無數市場恐慌，但美股在他 94 年的人生中整體持續上漲。他舉例指出，道瓊工業指數自 1930 年他出生當天的 240 點一路成長至今的逾 41,300 點，

他進一步指出，如果投資人無法承受 15% 的跌幅，則應調整自己的投資理念。「人是有情緒的，但投資時你必須把情緒留在門外。世界不會為你改變，你得學會適應。」