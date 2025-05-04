【波克夏股東會】巴菲特：近期美股波動「不算什麼」 只是投資的一部分
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-04 12:33
在美國股市近期震盪之際，投資大師華倫・巴菲特（Warren Buffett）在週六（3 日）舉行的波克夏 · 海瑟威（Berkshire Hathaway）(BRK.B-US) 年度股東大會上表示，市場的起伏「根本不算什麼」（really nothing），呼籲投資人不要過度反應。
他強調，最近美國股市的表現不應被形容為一次巨大的變動，「過去 30 天、45 天發生的事情，根本不算什麼」。這並非什麼戲劇性的熊市，而是正常的市場行為。
巴菲特指出，波克夏股價在過去 60 年中曾三度下跌 50%，但公司基本面未曾出現問題。他表示，即使股價下週下跌一半，他也會視為「絕佳的買進機會」，絲毫不感到困擾。
這番言論正值美國總統川普於 4 月初推動關稅政策，引發市場短期震盪之際。儘管如此，標普 500 指數已在上週五錄得自 2004 年以來最長的連續上漲紀錄，逐步收復政策初期帶來的跌幅。
巴菲特提醒投資人，儘管中間經歷了無數市場恐慌，但美股在他 94 年的人生中整體持續上漲。他舉例指出，道瓊工業指數自 1930 年他出生當天的 240 點一路成長至今的逾 41,300 點，
他進一步指出，如果投資人無法承受 15% 的跌幅，則應調整自己的投資理念。「人是有情緒的，但投資時你必須把情緒留在門外。世界不會為你改變，你得學會適應。」
儘管巴菲特口中淡定，波克夏的實際操作卻顯保守。根據最新財報，公司已連續 10 個季度淨賣出股票。2024 年更大舉減碼蘋果 (AAPL-US) 與美國銀行 (BAC-US) 等大型持股，全年出售金額超過 1,340 億美元，將現金儲備推升至創紀錄的 3,470 億美元。
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