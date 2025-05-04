【波克夏股東會】美股抄底時機已現？「巴菲特指標」發出買進訊號

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-04 12:15

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隨著美股近期強勁反彈，由股神華倫・巴菲特（Warren Buffett）推崇的重要估值指標「巴菲特指標」顯示，美股目前相對便宜。該指標目前已降至去年 9 月初以來的最低，進一步強化市場對美股後市仍有上行空間的信心。

所謂「巴菲特指標」，是以美國股票總市值（ Wilshire 5000 指數的總市值）除以美國國內生產毛額（GDP）所得，巴菲特曾稱這是「衡量整體市場估值的最佳單一工具」。

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目前巴菲特指標回落至約 180%，與去年日元利差交易平倉引發的市場修正期間相近。當時市場經短暫震盪後強勁反彈，也為 2024 年底的標普 500 指數上漲打下基礎。許多投資人期望，當前類似的估值情境，將再次為股市帶來新一輪漲勢。

然而，儘管市場預期樂觀，巴菲特掌舵的波克夏 · 海瑟威（Berkshire Hathaway）(BRK.B-US) 在 2025 年第一季仍未大舉買股，反而連續第十季淨賣出股票。其現金儲備從去年底的 3,340 億美元增加至 3,470 億美元，創下新高，顯示巴菲特對市場依舊謹慎。

在波克夏的年度股東大會上，巴菲特直言美國總統川普的關稅政策是「重大的錯誤」，導致市場波動加劇與國際不滿。其言論亦體現在最新財報中，指出關稅與地緣政治風險正增加能源、保險與零售業的經營壓力。

根據波克夏財報，川普政府的貿易政策讓企業難以預測未來供應鏈與消費行為，進一步提升經營不確定性，對整體市場信心造成干擾。

雖然有部分市場人士質疑巴菲特指標的時效性，認為它忽略了高利率環境對企業獲利的壓力，但這項指標仍是全球投資人重要的參考工具。

50 Park Investments 創辦人 Adam Sarhan 表示，當指標顯示市場處於合理估值，正是長線資金可能進場的訊號。