上海進博會今開幕 中國將宣示自由貿易抗美

今 (5) 日第二屆中國國際進口博覽會 (簡稱進博會) 在上海正式開幕，會展期間 11 月 5 日～10 日，將有來自 150 多個國家和地區的 3000 多家企業參與，規模據稱比去年更大。而在美中貿易戰激烈開打之際，中國今年舉辦進博會格外受到關注。

這次中國舉辦的進博會主打支持自由貿易的決心，並擴大中國在全球經濟影響力，與美國相抗衡。

而中國國家主席習近平將連續第二年出席開幕式發表演說，加上展會規模擴大，專家指出中國將以此宣示進一步放寬市場准入、擴大進口，並反擊「美國優先」的貿易保護主義，強調中國帶頭捍衛多邊貿易體制。

此外，今日中國還將在上海舉辦世界貿易組織小型部長級會議。此次會議將討論多邊貿易體制和世貿組織改革，中國將積極推動這些改革。

有學者指出中國正試圖在 WTO 中扮演更重要的角色。中國正加強與多邊組織和個別國家進行雙邊合作，努力提升全球影響力，並塑造未來全球貿易和金融秩序。

法國總統馬克宏 (圖片: AFP)

同時，法國總統馬克宏已於昨 (4) 日抵達中國，他將出席第二屆進博會，並對中國進行為期三日的國事訪問。媒體報導指稱，馬克宏此行希望加深歐盟與中國間的關係。

這屆上海進博會有科技生活、汽車、裝備、醫療器械及醫藥保健、品質生活、服務貿易、食品及農產品等 7 個展區，展覽面積由過去的 27 萬平方公尺增至 33 萬平方公尺。

此外，許多企業也將展示其研發的新產品，如世界最細的胰島素注射針、手術機器人、感光變色隱形眼鏡等。