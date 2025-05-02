4月台灣製造業PMI回跌至緊縮 未來半年展望跌幅創疫情來最大

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-02 18:23

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中華經濟研究院今 (2) 日公布 4 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，中斷連 2 個月擴張轉為緊縮，指數回跌 5.3 個百分點至 48.9%，而未來展望指數更是驟跌 23.1 個百分點至 36.0%，創 2020 年 2 月新冠疫情發生後的最大跌幅，美國開打關稅戰的影響，已開始顯現。

中經院說明，儘管美國宣布對等關稅有 90 天暫緩期，未來展望指數仍中斷連 3 個月擴張，更驟跌 23.1 個百分點至 36.0%，創疫情後最大跌幅，六大產業未來展望指數皆降至 20.0%-40.0% 左右的緊縮速度。

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中經院觀察，經理人對未來景氣看法轉為緊縮，除了觀望態勢外，更暫緩接單和人力僱用，盤點供應鏈的出口地與產能稼動率，皆是降低風險的因應策略。

中經院也提醒，美國和中國的市場與政策動態，將攸關廠商第二季營運表現。

4 月台灣製造業 PMI 回跌 5.3 個百分點至 48.9%，五項組成指標中，作為領先指標的新增訂單指數由 2024 年 7 月以來最快擴張速度 (56.8%) 驟跌 9.3 個百分點至 47.5%，生產指數也中斷連 2 個月擴張轉為緊縮，指數大跌 8.3 個百分點至 47.5%。

新增訂單和生產指數大跌並轉為緊縮，是 4 月台灣製造業 PMI 轉為緊縮的主因之一。

由於美國對等關稅的不確定性、中國調整半導體產品原產地認定規則 (以「流片地」作為晶片原產地)，以及美國對中國船隻收取額外港口費導致航班調整等因素，新增訂單轉為緊縮，但全體製造業卻連 5 月回報供應商交貨時間上升 (高於 50.0%)，原物料價格指數也連續第 7 個月上升 (高於 50.0%)，反映終端下單的速度減緩、通膨壓力也升溫。

另一方面，值得注意的是，做為相對落後的人力僱用指數，中斷連 11 個月擴張轉為緊縮，並跌至 2023 年 9 月以來最快緊縮速度 (46.6%)。

從各產業來看，回報訂單與生產增加之業者集中在美國商務部工業與安全局 (BIS) 發布的白名單封測供應鏈，以及 AI 人工智慧等高階製程，其餘電子零組件業者多回報，與 3 月急單相比 4 月客戶多呈現觀望態勢，並對關稅成本轉嫁方案仍未達成共識。