〈台股風向球〉匯率雙面刃出鞘 反彈急行軍恐停看聽

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-04 12:10

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台股上周強彈 914 點，為連 2 周反彈，為大盤轉多注入強心針，不過，新台幣在周五卻單日暴升 9.53 角創紀錄，法人提醒，匯率是兩面刃，雖有助吸引資金流入，但對出口商卻相當不利，本周匯率走勢是進一步推波助瀾台股，或是壓抑市場信心，有待觀察。

外資連續 2 周買超，本周續買 524 億元，主要買超標的為台積電 (2330-TW) 達 492 億元，鴻海 (2317-TW) 達 39 億元，廣達 (2382-TW)36 億元，中信金 (2891-TW)32 億元，中華電(2412-TW)、台光電(2383-TW)、鈊象(3293-TW) 均逾 15 億元，緯創 (3231-TW) 和元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 也超過 10 億元，買盤多集中在大型電子股，有穩定大盤的作用。

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然而，匯率是兩面刃，日前美國總統川普拋出對台灣課對等關稅 32% 的措施並未完全解決，僅是豁免 90 天，目前我方和美國談判進度是未知數，傳產出口商壓力並未解除，現又有匯損擺在眼前，就等著看市場如何解讀。

永豐投顧說明，隨著美元弱勢、匯率操縱國議題升溫，新台幣一周升值幅度達到 5%，成為鄰近國家與貿易對手間的最強勢貨幣，對出口商、壽險等公司構成資產減損，必須預為評估。

而台股目前已回到股災起跌點的 98% 價位，基本上已完成回補缺口，同時也趕上各國市場的表現，若未來站上 21000 點，建議停看聽，一方面為股價降溫，二方面注意總經與政策走向。

對於關稅議題，永豐投顧解讀，川普政府放話已與亞洲國家接近協議，顯然策略上放軟，要個個擊破，卻又沒有明確對象，真假難辨，本周先關注美國將公布密大消費者通膨預期和 3 月的 PPI(生產者物價指數)，由於關稅戰是 4 月初發動，實際通膨可能尚未有變化，但消費者通膨預期應該會出現反應。