不如預期 9月份中國財新服務業PMI 創7個月新低

今 (8) 日財新公布中國 9 月份財新服務業 PMI 為 51.3，預期 52，前期 52.1，創 7 個月新低。而在之前公布的 9 月份財新中國製造業 PMI 上升 1 個百分點至 51.4 的帶動下，9 月份財新中國綜合 PMI 達 51.9，高於 8 月 0.3 個百分點，創 5 月以來最高。

財新中國服務業 PMI 和綜合 PMI 走勢與中國統計局所公布的 PMI 結果並不完全一致。中國統計局公布的 9 月服務業商務活動指數回升 0.5 個百分點，達 53；綜合 PMI 則為 53.1，微升 0.1 個百分點。

以服務業 PMI 組成內容來看：

9 月服務業新訂單指數創下 2018 年 2 月以來最高。主要受惠於客戶需求轉強、新產品發布。

9 月服務業新出口指數在擴張區間內小幅下滑，內容顯示服務業新訂單增加主要來自內需。

9 月企業綜合用工規模繼續改善，就業指數創下 2013 年 2 月以來最高。服務業企業普遍表示，銷售改善帶動就業增加。

9 月服務業投入價格指數明顯上揚，創一年以來新高。受訪廠商反映，成本上升主要與原物料及薪資上漲有關。

9 月服務業對景氣樂觀度下降至四個月最低，處於歷史低點。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生指出，9 月份中國經濟呈現出較明顯的改善，內需加速擴張、就業改善。

但受匯率波動、勞動力和原物料成本上漲影響，成本壓力擴大，對企業信心造成影響。