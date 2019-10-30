美股盤後 - 四大指數小幅收跌、蘋果財報前夕大跌2.31%

週二 (29 日) 美股四大指數表現平淡，市場靜待週四 (31 日) 的聯準會 (Fed) 利率會議、以及同日發布的蘋果 (AAPL-US) 財報，而週二 (29 日) 蘋果股價是大跌了 2.31%，市場分析，主要是受到 Google 傳出已向 Fitbit (FIT-US) 提出收購要約，可能加入與蘋果在運動穿戴市場、健康監測市場之競爭。

而此前週一 (28 日) S&P 500 再度刷下歷史新高，除了是受到 Fed 擴表和準備再次降息所帶動以外，截至目前為止的財報季，有 78% 的 S&P 500 公司財報是優於華爾街分析師預期，以及美中貿易戰傳出樂觀氣氛，也多方帶動了 S&P 500 刷下歷史新高。

展望週四 (31 日) 的 Fed 會議，據 CME FedWatch 數據顯示，目前華爾街預期 Fed 降息一碼機率是高達了 97.3%，顯示市場幾乎已定價 Fed 的降息預期，市場正將目光聚焦在 Fed 的聲明措辭，以及對於未來利率路徑的前瞻之上。

貿易戰進展：

週二 (29 日) 有不具名的白宮官員表示，儘管美中雙方目標皆為下個月在智利簽署第一階段協議，但目前還無法確定實際日期，並稱若未如預期在下個月簽署，只是意味雙方還沒準備好，不代表協議因此破局。

目前外界普遍預期，美中第一階段貿易協議將在 11 個月的智利亞太經合會 (APEC) 上簽署。

英國脫歐進展：

在歐盟同意將脱歐期限延至明年 1 月 31 日後，週二 (29 日) 英國下議院以 438 票贊成、對 20 票反對，通過首相強生 (Boris Johnson) 的議案，同意將於 12 月 12 日提前舉行大選。

由於目前強生與歐盟達成的新脫歐協議，仍然不被英國國會所接受，故英國各黨的政治領袖認為，提前大選已是化解這場紛爭的最後途徑，而最終英國選民也將面臨一個選擇，就是讓強生繼續推動新脫歐協議，或是讓工黨領袖科賓 (Jeremy Corbyn) 所領導的新政府，重新與歐盟重啟談判。

週二 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 19.30 點，或 -0.07%，收 27071.42 點。

那斯達克指數下跌 49.13 點，或 -0.59%，收 8276.85 點。

S&P 500 指數下跌 2.53 點，或 -0.08%，收 3036.89 點。

費城半導體指數下跌 15.11 點，或 -0.90%，收 1662.46 點。

圖片：Finviz

FAANG 主要個股表現 FaceBook (FB-US) 下跌 0.05%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.81%、Netflix (NFLX-US) 下跌 0.23%、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.20%。

半導體族群跌多漲少，科磊 (KLAC-US) 下跌 2.57%、賽靈思 (XLNX-US) 下跌 2.55%、應材 (AMAT-US) 下跌 2.51%、AMD (AMD-US) 下跌 1.96%、Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.87%、Lam Research (LRCX-US) 下跌 1.69%、高通 (QCOM-US) 下跌 1.67%、恩智浦 (NXPI) 上漲 5.30%。

其他道瓊成份股表現方面，因週二 (29 日) 醫療保健股財報優於預期，領漲道瓊指數，默克 (MRK-US) 上漲 3.53%、輝瑞 (PFE-US) 上漲 2.49%、波音 (BA-US) 上漲 2.36%、聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.12%、蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.31%、沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.74%、Nike (NKE-US) 下跌 1.58%、Visa (V-US) 下跌 1.23%。

台股 ADR 表現，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.29%、日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.20%、聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.30%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.27%。

華爾街分析：

隨著美股靜待 Fed 週四 (31 日) 之利率會議結果，貝萊德首席執行長芬克 (Larry Fink) 週二 (29 日) 在接受美媒訪問時表示，預計明年美股將進一步上漲，甚至認為明年全球股市將會漲得更高，並預計強勁的美國消費將帶動經濟成長約 2%。

而這並不是芬克今年來第一次預測市場將上漲，此前芬克也曾在 7 月份預測，美股的大多頭時代尚未結束，芬克建議即使在貿易戰緊張的場景下，也不要改抱現金。

澳盛銀行 (ANZ) 則表示，為了抵禦貿易戰的海外風險傳導至美國，Fed 本週降息看起來已成定局，而 Fed 本次利率會議所放出的前瞻指引，可能顯示在年內的剩餘時間已不會再降息，因 Fed 或需要一定時間，來觀察近期降息之後對美國經濟所帶來之影響。

市場經濟學家認為，由於當前市場已經定價了 Fed 降息一碼之預期，故 Fed 若在前瞻指引釋放過度鷹派之訊號，都有可能對黃金、股市造成壓力。