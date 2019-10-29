美股早盤 - 市場靜待蘋果財報、Fed會議 美股四大指數表現平穩

週二 (29 日) 美股表現平淡，市場正觀望週四 (31 日) 的聯準會 (Fed) 利率會議，以及蘋果 (AAPL-US) 週四公布財報。

週二早盤盤勢方面，醫療保健股推動道瓊指數微幅上漲，跨國製藥商輝瑞 (PFE-US) 公布樂觀全年獲利展望，加上德國製藥巨擘默克 (MRK-US) 三度上調全年銷售及獲利預期，兩者開盤分別漲逾開盤漲逾 3.5%、2.5%、聯合健康 (UNJ-US) 開盤漲逾 1.7%。

另外，蘋果 (AAPL-US) 與沃爾瑪 (WMT-US) 早盤則是雙雙領跌道瓊。

而谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 在週一 (28 日) 美股盤後公布財報之後，因第三季 EPS 未達預期，且在強勢美元持續壓制下 Q4 營收展望可能遭受打擊，拖累 Alphabet 週二 (29 日) 早盤一度下挫 4%，29 日開盤後跌勢稍微收斂，但跌幅仍逾 2.3%。

本週最重磅大事，即是美國聯準會 (Fed) 將於週四 (31 日) 凌晨 2 時公布 10 月利率決議，在近期各種經濟數據前景疲軟、國際貿易緊張局勢加劇、海外成長預測低落等因素交錯之下，目前市場預期 Fed 降息一碼機率高達 97.3%。

市場預期 Fed 10 月降息一碼機率 (圖：CME Group FedWatch)

截至台北時間週二 (29 日)22 時許：

道瓊指數上漲 6.97 點或 0.03%，暫報 27097.69 點

那斯達克下跌 30.81 點或 - 0.37%，暫報 8295.18 點

標普 500 上漲 0.47 點或 0.02%，暫報 3039.89 點

費半下跌 1.27 點或 - 0.08%，暫報 1676.3 點

台積電 ADR 上漲 0.70% 至每股 51.67 美元

十年期美債殖利率下跌 0.59% 至殖利率 1.842%

紐約輕原油下跌 1.54% 至每桶 54.95 美元

布蘭特原油下跌 0.93% 至每桶 61 美元

黃金下跌 0.32% 至每盎司 1487.02 美元

美元指數下跌 0.05% 至 97.72 點

美股道瓊走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US)

據特斯拉遞交給 SEC 之文件顯示，今年前三季，特斯拉在中國的汽車銷售營收為 23.18 億美元，較去年同期的 14.45 億美元，年增率大幅成長 60.4%。

迅雷 (XNET-US)

由於中國國家主席習近平上週表示，中國要把區塊鏈作為創新科技的突破口，美股區塊鏈概念股迅雷聞聲暴漲，上週五 (25 日) 至週一 (28 日) 二個交易日大漲了 145%，而週二 (29 日) 美股早盤迅雷則是出現獲利了結賣壓，早盤跌逾 20%。

通用汽車 (GM-US)

淨利報 23 億美元，年減 8%

EPS 報 1.72 美元，高於預期的 1.31 美元

營收報 355 億美元，優於市場預期的 338.18 億美元，低於去年同期的 358 億美元，年減 1%

康寧 (GLW-US)

EPS 報每股 0.44 美元，高於市場預期的 0.39 美元

營收報 29 億美元，高於預期的 28.8 億美元，低於去年同期的 30.1 億美元，年減 2%

獲利報 3.97 億美元，低於去年同期的 4.76 億美元

今日關鍵數據：

美國 8 月標普 20 城房價指數年增率報 3.2%，前值 3.1%

美國 9 月份二手房簽約數月增率報 1.5%，優於預期的 0.9%

美國 10 月諮商會消費者信心指數為 125.9，預估 128，前值 126.3

藍：諮商會消費者信心指數 紅：諮商會消費者預期指數 綠：諮商會消費者現況指數 圖片：Zerohedge

美國經濟諮商局經濟指標主管 Lynn Franco 表示，數據顯示消費者對目前的狀況感到滿意，對未來的前景預期則稍微下降，主要源於對商業信心和就業前景的擔憂。

Franco 補充說道：「不過，沒有跡象顯示假期消費趨緩，消費信心水平依舊相當高。」

華爾街分析：

繼標普 500 昨 (28 日) 刷下歷史新高後，基金公司貝萊德執行長 Larry Fink 表示，預計 2020 年全球資本市場將進一步增長，尤其是沙烏地阿拉伯等新興經濟體，並預計美國消費將帶動全球經濟增長約 2%。

宏利資產管理 (Manulife Investment Management) 全球宏觀策略師 Sue Trinh 表示，過去幾週的市場動態，消除了人們對於美中貿易協議和英國脱歐的不確定性。令人擔憂的是，資產價格漲勢並沒有帶動經濟實質增長。