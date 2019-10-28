投資人謹慎觀望 美股大漲但美股基金大失血逾36億美元

國際政經利多齊發，全球股市接棒上演慶祝行情，但資金似乎對股市基金興趣缺缺，根據 EPFR 統計，上週僅歐股基金淨流入 3.16 億美元，終結連 17 買，其餘股票基金全數失血，其中美股基金單週失血 36.33 億美元，成資金獲利了結提款對象。

美中貿易談判露出久違曙光、美股企業財報亮眼，英國硬脫歐風險降溫，全球股市幾乎全由多頭領軍，美股 S&P500 指數更挑戰歷史新高，另外，MSCI 美國、MSCI 歐洲、MSCI 新興市場和 MSCI 世界指數在內，單周漲幅都超過 1%。

即使利多同步匯聚，但股票基金並未因此受惠，美股基金單周淨流出 36.33 億美元，拉美基金同樣也轉流出 2.91 億美元，新興亞洲基金與新興歐非中東基金也分別連三周和連四周失血。

對於資金動能與股市表現脫鉤，摩根投信環球市場策略師林雅慧分析，儘管英國暫時擺脫硬脫歐風險，但如果發展不如預期，仍會讓全球經濟成長陷入減緩危機，遲遲未減，研判資金撤離股票基金主要是對未來前景抱謹慎態度。

林雅慧表示，目前投資人對於 10 月底聯準會可望再降息支撐景氣動能的預期濃厚，加上美中談判朝正向發展，但考量總經數據與利率環境的變化，以及產業間的財報結果分歧，預料類股輪動表現加劇，投資人應更為著重由下而上的個股基本面分析，以及主動靈活調整風格的投資策略。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶認為，儘管全球經濟仍有下行隱憂，但美國仍是全球經濟體中基本面較佳國家，包括 Markit 最新公布的美國 10 月製造業採購經理人指數 (PMI) 來到 51.5，優於市場預期，加上失業率仍然處歷史低檔，因此看好美國相關資產仍是相對穩健且有成長潛力。

另外，台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在美中貿易趨緩、轉單效益持續發酵拉抬下，台股站上波段新高雖有高檔拉回壓力，但在重要企業資本支出提升、明年總體展望逐漸轉好的預期下，可望替台股帶來有效支撐。