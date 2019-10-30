歷史顯示Fed連續3次降息一碼 美股只會漲得更多

台北時間週四 (31 日) 凌晨 2 時，聯準會 (Fed) 就將公布 10 月份的利率決議，目前市場預期 Fed 將於本次再度降息一碼之機率是高達 97.3%，意味著 Fed 將於年內完成 3 度降息之舉措。

而根據 LPL Financial 的歷史數據顯示，美股在 Fed 連續 3 次降息 25 個基點之後，股市的漲幅只會繼續擴大 (請參見下表)，甚至在連續 3 次降息 25 個基點後的六個月，平均 S&P 500 漲幅為 10.1%、十二個月後平均漲幅為 20.0%。

今年 Fed 已經重新進入了寬鬆政策，雖然 Fed 並未承認是降息循環的來臨，屢次強調是「保險式」降息，但再加上 Fed 重新擴張資產負債表，Fed 在今年內已幫助標普 500 指數上漲 21.3%，道瓊工業平均指數上漲 16.14%。

LPL 資深市場分析師 Ryan Detrick 表示：「過去通常是在經濟放緩時期，Fed 才會連續 3 次調降 25 個基點，最近一次是在 1990 年代中期和後期。」他說：「好消息是，經濟在放緩後的降息反而能加速經濟成長反彈，股市當然也表現出色。」

據 CME FewWatch 利率觀測工具顯示，目前市場預期 Fed 將於台北時間週四 (31 日) 再度降息一碼之機率是高達 97.3%，但多數市場分析師認為，Fed 於本週再次降息之後，估計年內已不會再出手降息，因 Fed 需要時間觀察經過 3 輪降息之後，對美國經濟帶來的實質影響為何。

市場預期，在本週降息之後，Fed 下次最可能的降息時間將落在 2020 年的二月份，