〈分析〉你我的大哉問：美國離經濟衰退究竟有多遠？

由於美股 S&P 500 每股純益 (EPS) 年增率在第一季與第二季分別衰退 -0.3% 與 -0.4%，再加上即將到來的第三季財報季，市場預期 S&P 500 更將擴大 EPS 衰退幅度至 4.6%，再加上 ISM 製造業 PMI 創下十年新低的 47.8，皆令華爾街上美國經濟將邁入衰退的言論四起。

而針對「美國經濟衰退還有多遠？」的大哉問，投資銀行美銀美林 (BofA) 在一份最新研報中認為，雖然目前美國經濟確實出現放緩訊號，但還不至於短期就面臨衰退之風險。

美國經濟距離衰退還有多遠？

據美銀美林旗下的經濟預測模型評估，目前美國經濟在未來一年時間陷入衰退之機率為 19.6%，並未高於 2017 年當時美國經歷升息循環期間之機率，也並未高過 2012 年歐債危機當時機率。

美銀美林認為，投資人或許等到經濟衰退機率超過 30% 之後，再來正視衰退風險仍然不遲。

美銀美林之經濟綜合衰退預測模型 圖片：BofA

但美銀美林也承認，當前美國的總體經濟概況確實開始出現顯著放緩，如下圖所示，與今年 Q1 與 Q2 相比，已有越來越多的經濟指標開始進入自綠色的景氣樂觀區間，開始轉向黃橘色的預警區間。

如下圖所示，包括美國民間企業勞工每週工時、ISM 製造業新訂單指數、消費者信心指數、核心耐久財訂單等，Q3 數據皆比 Q1 與 Q2 更差，顯示了美國經濟的放緩風險正在持續出現，但還不至於惡化至衰退的程度。

美銀美林之經濟綜合衰退預測模型之內部組成細項 圖片：BofA

勞動力市場放緩了嗎？

在總體經濟環境中，美國勞動力市場是觀察的重點目標，而由於失業率與非農皆是屬於落後指標，故美銀美銀採用以美國民間企業勞工每週工時為例，來觀察勞動市場的健康程度，因為在經濟衰退期間，勞工工時下滑普遍容易出現在企業裁員之前，而工時的減少對於家庭收入與家庭支出，皆有直接性的相關，故勞工每週工時對於商業週期的景氣判斷，是相當具有價值，

如下圖所示，目前美國民間企業勞工每週工時在近期是出現了顯著下滑，顯示了美國的基層勞工確實開始經歷到經濟放緩的壓力，而美銀美林認為，勞工工時揭露了經濟放緩，但仍需要輔佐工作職缺數成長放緩，才會是美國經濟可能陷入衰退的明確訊號，目前來說，衰退訊息並不明確。

而上一次美國勞工每週工時出現顯著下滑，是在 2012 年至 2016 年間，當時美國經濟主要是處在金融海嘯之後的復甦期，以及歐債危機的陣痛期，美銀美林認為，當時期間主要在經歷全球央行的 QE 大放水，故使得景氣得以繼續擴張，而該時期之狀況，也與當前的總體經濟環境雷同。

美國民間企業與非管理職之勞工每週工時變化 圖片：BofA

商業信心有點糟？

受到美中貿易戰互加關稅的打擊，美國製造業景氣已出現了嚴重放緩狀態，除了 ISM 製造業 PMI 9 月進一步下探至 47.8 創十年新低以外，如下圖所示，事實上 NFIB 小型企業指數與杜克大學編撰的財務長 (CFO) 展望指數，也是同步寫下 2017 年來新低，顯示無論在製造業領域或是其他部門，商業信心皆已出現普遍下滑。

藍：NFIB 小企業信心指數 黃：杜克大學 CFO 展望指數 圖片：BofA

但美銀美林解釋，確實目前整體來說，美國商業信心是自高點出現放緩，但是若以美銀美林內部依靠《Fed 經濟褐皮書》之數據與用詞作為內涵建置的經濟信心指數來看，以往美國經濟若處在衰退區間，該指數大約會落在 -1.2 一線位置，但是目前該指數只降至 0.2，連 0 軸區間都並未跌破，美銀美林再次評估，目前美國經濟狀況可以視作放緩，但仍無法定義跌入衰退區間，美國經濟目前「還過得去」。

經濟衰退，通常從哪裡開始？

美銀美林在研報中表示，經濟週期一般而言不會因為經濟擴張時間太長而進入經濟衰退，通常會出現下列三大因子，才會引發經濟衰退產生：

1. 泡沫破裂：

美銀美林解釋，在經濟週期擴張的時間裡，勢必有許多的驅動因子支撐經濟活動走高，然而這些驅動因子若是出現過熱，即容易形成泡沫，而當泡沫破裂之後，經濟脆弱性就會立即浮現，隨之進入衰退，例如此前 2008 年金融海嘯的房市泡沫、2000 年的網路概念股泡沫，都是標準案例。

而環顧當前美國經濟狀況，美銀美林認為，房市投資仍然是低於歷史平均水平，但是非房市之投資，則需要較為謹慎。

2. 油價飆漲：

美銀美林指出，1980 年代時的幾次石油危機所造成的油價劇烈波動，是導致當時年代多數國家發生經濟衰退的重要原因，如 1979 年的第二次石油危機，當時油價從 1979 年的每桶 15 美元，最高曾飆漲至 1981 年 2 月的 39 美元，價格是直接翻了一倍以上；而 1990 年代波斯灣戰爭引爆的第三次石油危機，更令當時油價在 3 個月內自每桶 14 美元飆破 40 美元。

而目前全球油市供給狀況已與 1980 年代不盡相同，因隨著美國頁岩油技術之崛起，美國目前已成為全球最大的原油出口國之一，甚至在今年 6 月，更曾一度超越沙烏地阿拉伯，成為全球最大原油出口過，美銀美林認為，這意味著阿拉伯國家對於油市的影響力，已不如過去幾次石油危機般強烈。

3. 央行政策性失誤：

在過去幾輪的經濟衰退之中，聯準會 (Fed) 曾經因為需要壓制通膨，而採取在短時間內快速升息的激進升息政策，這樣的政策也令實體經濟的債務成本在短期間高速攀升，進而引爆資產泡沫破裂。

但美銀美林認為，現行 Fed 貨幣政策已轉向鴿派寬鬆，甚至已啟動降息因應經濟放緩之問題，這一轉變是有別於過去幾次歷史經驗。