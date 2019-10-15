美股Q3財報季來了 華爾街如履薄冰

隨著時序進入第三季財報季，美股企業正陷入進退維谷的艱困境地。根據 FactSet 最新數據顯示，市場預期，S&P 500 Q3 每股純益 (EPS) 將較去年同期下滑 4.6%，倘若 Q3 獲利最終仍以衰退收場，那麼這將創下 S&P 500 連續 3 個季度皆出現獲利衰退之紀錄，創下 2016 年來首見。

雖然在財報季上，華爾街會普遍比較關注企業的 Q4 財測展望，而非 Q3 的財報數字，但分析師仍是十分關注一個焦點，即「貿易戰關稅、美國經濟放緩 2 大利空，共影響了 S&P 500 獲利多少」。

針對上週美中二國聲稱達成了第一階段的貿易協商，但 National Holdings 首席市場策略師 Art Hogan 並不認為目前貿易戰情勢有什麼變化。Art Hogan 說道：「我的猜測是，市場調性會一如既往地保持謹慎，而現在對股市抱持謹慎，也確實比較有道理。」

而針對 Q4 與明年的財測展望，更有分析師認為，目前市場的獲利預期可能過於樂觀，美銀美林分析師在一份研報中表示，目前仍有空間可以再下修一點點的獲利預期。

美銀美林分析師 Savita Subramanian 在研報中寫道：「我們認為，Q4 和明年的共識預期太高了，因此下修財測和共識預期可能是 Q3 財報季股票面臨的關鍵風險。」

Savita Subramanian 表示：「我們認為，今年只剩下 3 個月，但明年企業狀況的能見度卻仍然低迷，這將增加不少不確定性，導致 2020 年的獲利預期下修。」

摩根大通 (JPM-US)、花旗 (C-US) 和高盛 (GS-US)、富國 (WFC-US) 均將在週二 (14 日) 公布財報，美國銀行 (BAC-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 則分別預計在週三和週四公布。