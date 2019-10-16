【馮冠華專欄】美股重上27000點，港股繼續追落後

10 月 16 日推介 - 長江基建（1038）

1）上日港股市況總結 ：恆指週二窄幅上落，全日波幅只有 176 點。指數以全日高位 26609 點開出（上升 87 點）後，在上證及人民幣走弱下，最多曾倒跌 89 點，低見 26433 點，最終以 26504 點收盤，下跌 18 點並終止 3 連升。成交金額按日下跌約 16% 至 757 億。港股通南下淨流入按日下跌約 66% 至 11 億。北上淨流入金額則上升約 36% 至人民幣 37 億。藍籌 24 升 25 跌 1 持平。



板塊方面，體育用品及本地電訊商股表現較好。做空方面，佔大市成交微升至約 14.7%。牛熊證街貨最新比例為 55:45，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 30:70。重貨區方面，熊證不變在 26900-26999，牛證則上移至 25950-25999。恆指期貨夜市收報 26647 點，上升 162 點，高水 143 點。港股 ADR 上升 77 點，相等於恆指 26581 點。

簡評：恆指昨天的回吐，筆者並不感意外，畢竟 3 連升累漲八百多點後稍作回調也屬健康。考慮到上證昨天又跌破 3000 點，以及人民幣離岸價的回貶，恆指 18 點的跌幅實比想像中強；更何況跌巿下成交大減，走勢上也似整固居多。至於其他的指標，包括籃籌升跌約參半、做空比率約持平，以及滬港通南北向持續淨流入，均代表勢頭沒有甚麼突變。收盤後看到中國外交部開腔挺首階段的中美貿易協議，應可釋除不少市場不少的疑慮（如昨天的傳聞説中方需要另一會議等），所以，筆者的短線恆指目標 27000 點也維持不變。

今天的市場焦點，應該是特區政府的施政報告（如能順利舉行！）。和以往多年比較，這次漏出的消息面非常少。由於近日的社會運動，筆者估計報告的重點，會放在房屋（農地回收、公屋興建）及紓緩措施（零售、旅遊及一般民生）。這些遠水，恐怕未必能平息最近暴力事件的近火。相信港股受施政報告的影響只會是輕微。

昨天盤後公佈的中國 9 月份新增貸款數據，應該對內銀股有點支持。兩隻本港零售股，莎莎（178）及周大福（1929）不堪入目的數據則是意料中事。紅杉資本所謂減持美團點評（3690），只是技術上的公告，不應視作壞消息而放大。脫歐協議草案有望下週出台，英鎊上升有利業務頗多在英國的公司，挑選長江基建（1038）作為今天的推介。

2）中國人行（PBoC）週二（15 日）發布的數據顯示，9 月份新增人民幣貸款 1.69 兆元，高於預估 1.36 兆元；社會融資規模增量 2.27 兆元人民幣，亦高於預期的 1.9 兆元；M2 年增率成長 8.4%，預估中值為成長 8.2%。（鉅享網）

3）中國外交部發言人耿爽於昨天記者會上指，有關美國表示雙方達成了實質性的第一階段協議，美國說的是實際情況，「和我們了解的情況是一致的」。耿爽表示，中美雙方在達成經貿協議問題上是一致的，沒有差別，又指這份經貿協議將具有非常重要的意義，對中國、美國和世界都有利，對經貿與和平也都有利。耿爽又指，今年以來中國企業自美採購的農產品還包括高粱 70 萬噸、小麥 23 萬噸和棉花 32 萬噸。中方還將加快採購美國農產品。（明報）

4）《彭博社》引述歐盟談判代表透露，英歐談判代表在比利時就脫歐進行談判，目前已接近完成脫歐協議草案，有望最快會在下周二限期前取得突破。受消息刺激，英鎊和歐洲股市均上升。（HK01）

5）美股上日市況總結：在多間企業業績優於預期的帶動下，美股三大指數上升，當中道指上升 237 點或 0.89%，標指和納指則分別上升 1% 及 1.24%。十年期債息報 1.771%，美滙指數在 98.31，紐約期油最新報 52.99 美元。

6）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：莎莎（178）公佈截至 9 月底財年第二季度銷售數據，集團整體營業額按年下跌 21% 至 16.1 億元。港澳市場方面，營業額按年下滑 24.1% 至 13.1 億元，同店銷售按年跌 28.5%，交易宗數跌 22% 至 390 萬宗。

周大福（1929）發盈警，預計截至 9 月底 6 個月，錄得約 8 億至 10 億元的未變現虧損，佔上半年營業額約 3%。而公司第二季（7 月至 9 月）港澳市場的同店銷售及銷量均挫逾 40%。公司指出，虧損來自尚未償還的黃金借貸合約因按黃金市價計算而出現，主要反映確認金價變動對黃金存貨（黃金好倉）與黃金借貸（黃金淡倉）的影響之間有時間差。

聯交所股權權益資料顯示，美團點評（3690）第二大股東紅杉資本減持近 3139 萬股 B 股，B 股權益由 10.14% 減至 9.52%，以現價計，減持股份的價值達 28.48 億元。以美團總股本計，紅杉資本持股由 8.85% 減至 8.31%，持股為 4.82 億股。紅杉資本補充，相關股份由旗下兩家私募基金持股，隨相關基金以實物分派向有限合夥人分配美團股份，繼而申報紅杉資本減持股份。



有市場人士指出，紅杉分派股份予有限合夥人，可助相關股東更便利和隱藏地套現，但不代表他們將即時全數沽售。美團近期成交活躍，紅杉申報減持股數大約相當於 1.5 個交易日成交。

新股華營建築（1582）及莊臣控股（1955）今天掛牌，其中，香港建築承建商華營建築暗盤收報 2.3 元，較招股價 1 元，升 1.3 元或 1.3 倍。至於本港環境衞生服務供應商莊臣控股暗盤收報 1.46 元，較招股價 1 元，升 0.46 元或 46%。

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