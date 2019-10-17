【鍾國忠專欄】把握今年特殊第四季台股行情！

(一) 台股指數創今年高點

近期台股指數又在權王台積電與其他權值股上漲推升下，領先國際股市，轉眼間已創今年新高，且也來到去年高點 11270 點附近，對於多數投資人而言，應該要好好把握這波上漲行情！

或許，投資人會覺得股市指數上漲已多了，現在還可偏多操作？當然可以，因為今年第四季有特殊行情，投資人可不用馬上進場追高，但指數拉回修正時，不必看淡行情，可能會覺得是目前股市走多筆者才如此說，其實有數據可輔佐說明。

(二) 今年 Q4 有三大面向支撐買盤力道

可能投資人會以為，第四季有特殊行情是指「總統選舉行情」？有沒有選舉行情筆者不知，但從三個角度來分析，為何今年會有第四季特殊行情？

1. Q4 有高上漲機率：自 2000 年以來，Q4 上漲機率約 68%，在年度當中，僅次 Q1 的 80%，這樣的機率表示，每 3 年當中約有 2 年 Q4 是上漲，去年 Q4 大跌 11.62% 大家記憶猶深，但僅是特例，因為上次 Q4 下跌時，已是 2012 年的下跌 0.2%，是近 7 年前的事，因此今年 Q4 行情不需看淡！

2. 連續漲 3 個季度後的 Q4 續漲機率高：自 2000 年以來，Q1-Q3 過往連續漲 3 個季度，共出現 4 次 (2013、2009、2007、2006 年)，Q4 續收紅出現有 3 次，分別有 2013，2009 與 2006 年，續上漲機率高達 75%，平均約 4-5 年才出現一年連續上漲 3 個季度，上一次已是 2013 年時的事，大約已是 6 年前，因此出現機率並不高，一旦出現要好好把握，換言之，今年 Q4 大跌或拉回時，逢低布局有相當高機率有機會獲利。

3. 當年 Q2 上漲，Q4 上漲機率也會高：2000 年以來，Q2 上漲共出現 8 次 (2017，2014，2013，2009，2007，2006，2005，2003) ，Q4 上漲有 7 次 (除了 2007 年以外)，上漲機率高達 87.5%，換言之，過往台股年度最低 Q2 低上漲機率不跌，透露當年 Q4 上漲機率大，今年 Q2 上漲僅 0.84%，雖然幅度不大，但當時台股走勢是 5 月初高點 11097 點快速拉回到 5 月底的 10227 點，但 6 月底權王台積電開始上漲，形成 Q2 指數上漲，權王大多數是法人買，對照近日權王創高推升指數，因此行情不用過度悲觀，如有拉回時，逢低布局有很高上漲機率獲利！

整體而言，最近外資買盤也在增加，雖然漲幅不小，也有追高風險，但在上述分析後，今年 Q4 是相當特殊的一季，相對指數拉回幅度將會是有限，愈早佈局是愈有利，因為越到年底，法人或大戶就要獲利出場過年，但現在才剛在 Q4 初，投資人應好好把握這波行情。