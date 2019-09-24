HONDA將停止歐洲柴油車銷售、逐年拉高EV及HV比例

本田 (HONDA)(7267-JP) 在 23 日表示，將於 2021 年前，結束在歐洲市場的柴油車銷售。並打算在 2025 年前，將所有在歐洲市場銷售的車型，全面進行電動化。

由於歐盟在車輛廢氣的排放目標，設定在明年時，所有車輛的 95%，必須將二氧化碳 (CO2) 排放量由目前的平均每公斤 120.5 公克減少到 95 公克。到了 2021 年時，在歐盟的所有新車都需達到該項標準。但近來由於消費者排斥燃油效率較佳的柴油車，並投向 SUV 的懷抱，也造成排放量方面的數字提升。

(圖片：Investing.com)

本田曾在今年 2 月時表示，將於 2021 年關閉位在英國的唯一汽車工廠，並將造成 3500 人失去工作。

這家在日本排行第三的汽車製造商，預計到了 2025 年時，會將所有車款的數量精簡到目前的 1/3 水準，把全球的生產成本降低 10%，並將節省下來的經費投入產品研發。

本田計畫在 2030 年前，要讓油電車 (HV) 及電動車 (EV) 在全球的銷售比例，拉高到 2/3(約 65%) 水準。而目前本田仍進行柴油車銷售的印度及東南亞市場，也計劃增加電動車的數量，來讓柴油車逐漸減少。

目前日本汽車製造商當中，日產 (7201-JP) 已經決定停止柴油引擎的研發，豐田 (7203-JP) 也已經從歐洲的柴油客車市場撤退，鈴木 (7269-JP) 也停止在歐洲的柴油車銷售。然而在柴油車技術方面具有強項的馬自達 (7261-JP)，則計畫推出結合柴油引擎與電動馬達的油電車。

根據歐洲汽車工業協會統計，柴油車在歐盟新車銷售比例上，市占從 2015 年的 52% 開始逐年降低，到 2018 年已萎縮到 36%。美國的波士頓諮詢顧問公司 (BCG) 預測，到了 2025 年將只剩下 21%。