三星顯示器與LGD力求轉型、用OLED鞏固獲利

南韓三星顯示器 (Samsung Display) 與 LGD (LG Display) 在面對中國面板廠的競爭下，正積極轉型到新世代的面板技術，因近年來中國在 LCD 面板的擴產，造成面板價格大跌，也直接影響這兩家韓國面板雙雄的獲利，也使得三星顯示與 LGD 加速轉向獲利更高，並幾乎獨占市場的 OLED 面板。

近年來中國面板廠在中國政府的奧援下，積極擴充產能，也造成 LCD 面板價格隨之下滑。另外在美中貿易戰的影響下，造成全球經濟放緩，大尺寸電視需求減少，也讓面板價格雪上加霜。

三星顯示與 LGD 力求轉型、用 OLED 鞏固獲利。(圖面：AFP)

三星顯示與 LGD 在這波衝擊下，也難逃獲利減少的命運。過去曾是他們手中金雞母的 LCD 面板，也成了賠錢貨。並紛紛考慮將原有 LCD 產線轉換為 OLED 面板，這個目前三星顯示與 LGD 還處於領先地位的市場。

先前 LGD 在 9 月 16 日宣布，由於虧損嚴重，執行長韓相範 (Han Sang-beom) 為負起責任決定請辭。LGD 在 2019 年 Q2 虧損 3690 億韓元，較去年同期的 2280 億韓元虧損大幅擴大。LGD 也在隔日宣布，將精簡公司人力，有分析師預測，很可能有 5000 人會受到影響。

分析師表示，LGD 將把 8 代廠的 LCD 產能減少至月產 14 萬個單位，而 7 代廠的 LCD 產能也將減為月產 10.5 萬的單位。

HI 投資證券公司分析師 Chung Won-seok 表示，LGD 計畫在 Q4 逐漸停止 LCD 的生產。並說道 LGD 將裁撤 5000 名員工，以降低生產成本。

IDTechEx Research 的調查數據顯示，OLED 的市場將快速成長，去年 255 億美元的市場規模，很可能在今年成長至 300 億美元以上。

在眾多選項中，LGD 很可能考慮將事業重心放在 OLED 上頭，但目前仍未作出具體決定。LGD 發言人 Lee Hyung-kook 表示，在公司業務架構的改變下，我們必須在人力上作出調整。在自願離職的計畫方面，並未設下目標數字，只適用在想要的人身上。

三星也為了調整庫存，在產量方面作出調整。該公司拒絕透露具體數字，但有分析師評估三星的 LCD 產能將調整到月產 12 萬個單位，或是整體產能的 1/3。而過時的老舊設備，也會遭到淘汰。

KB 證券的分析師 Kim Dong-won 認為，三星目前停工中的牙山市 8.5 代 LCD 面板廠，因不敵中國的 10.5 代廠，在最後也可能考慮脫手。

中國的京東方在 2017 年正式展開了 10.5 代廠的營運，並於 2018 年 4 月展開第二座同規格的廠房興建。另外，華星光電、惠科，還有天馬微電子也都在 2018 年新增 LCD 面板產能。

LGD 希望在技術上一決勝負，而不是和中國廠商打價格戰。該公司在 8 月時宣布，他們已在中國廣州展開 8.5 代 OLED 面板廠的運作，盼能藉此達成大尺寸 OLED 面板年產 1 千萬片的目標，並鞏固他們在大尺寸 OLED 面板的龍頭地位，也從 LCD 轉型至 OLED。

而分析師也希望三星顯示能跟隨 LGD 腳步，在 QD(量子點)OLED 方面能夠多所投資。

此外，近期台灣華映的破產，還有友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 的營收也都受到不小影響。日本 JDI(6740-JP) 更在多年來為了經營重建所苦。