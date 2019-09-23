〈財委會質詢〉機車汰舊換新減稅業者配合意願低 財長：貨物稅減徵方向不變

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年9月23號12點45分

行政院指示財政部研議，針對機車汰舊換新提供貨物稅減徵優惠，傳出機車業對於配合減徵降價意願興趣不大，但財政部長蘇建榮今 (23) 日受訪時表示，汰舊換新貨物稅減徵加碼還是會做，但目前尚無具體細節。

蘇建榮今天出席財委會總統專機走私菸品進行專案報告，會後受訪時針對行政院指示研議的機車汰舊換新貨物稅減徵方案做上述回應。

據了解，財政部研議的機車汰舊換新貨物稅減徵方案，鎖定 125CC 以下並且符合六期環保排放標準的新機車，每輛新車減徵稅額擬從現行的 4000 元提高至 5000 元，優惠時間預計為期 5 年。

蘇建榮今天受訪時指出，目前貨物稅條例的第 12 條之 5 提供氣缸排氣量 150CC 以下的舊機車，出口或報廢登記滿一年且出廠滿 4 年以上，並在出口或報廢日後 6 個月內購買新車並完成領照，購車時每輛能享有 4000 元貨物稅減徵優惠。

蘇建榮說，機車汰舊換新貨物稅減徵推行方向不變，至於是從現有的貨物稅條例第 12 條之 5 延長並加碼，或是另外針對環保機車另訂新方案，目前尚無具體草案，但他也補充，未來貨物稅稅率調整會與能源稅一併考量，不會針對單一貨物調整稅率。