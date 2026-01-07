鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-07 17:30

最新數據顯示，光是 2025 年 11 月，特斯拉 (TSLA-US) 在上海的單月銷量就達到 7488 輛，這一數字甚至超過了特斯拉在英國、法國和德國三大歐洲市場的銷售總和。具體來看，Model Y 售出 3271 輛，Model 3 為 2537 輛，Model YL 也有 1680 輛的優異表現。

上海人有多愛特斯拉？單月銷量超越3歐洲國家總和 專家：本土化戰略大獲全勝（圖：Shutterstock）

相較之下，特斯拉去年 11 月在英國賣出 3784 輛，法國 1593 輛，德國 1763 輛，三國總和為 7140 輛，略低於上海單一城市的銷量。

專家指出，這一現象背後是政策與市場的雙重驅動。根據上海市 2025 年最新規定，插電混動及增程式車型已無法申請免費綠色執照，唯有純電動車享有這一路權優勢。同時，特斯拉全球最大的超級工廠就位於上海，本土化生產為特斯拉帶來顯著的供應鏈和成本優勢。此外，特斯拉品牌所倡導的科技先鋒形象與極簡主義美學，恰好契合上海白領階級對創新與生活質感的追求。

特斯拉的產品哲學深刻地實踐著「第一原理」，車內幾乎拋棄了所有實體按鍵，僅透過一塊中控大螢幕整合多數功能操作。與許多品牌追求「配置堆料」不同，特斯拉主動捨棄了副駕娛樂螢幕、後排影音系統、座椅按摩等豪華配置，轉而將研發重心放在提升車輛最本質的駕駛體驗上。

特斯拉轉向精準、電門響應線性的操控特性，為追求高效、厭惡冗餘操作的都會用戶提供了純粹的駕駛樂趣。

然而，特斯拉在中國以外市場的表現則顯著分化。在歐洲，特斯拉正面臨嚴峻挑戰。數據顯示，特斯拉去年 11 月在歐盟銷量 1 萬 2130 輛，較 2024 年同期 1 萬 8430 輛出現明顯下滑。

在法國、瑞典、丹麥等多個國家市場，特斯拉銷量年減率更是接近 50% 或是超過，且歐洲市佔率也從一年前的 2.5% 縮小至 2.1%。

形成鮮明對比的是，中國品牌比亞迪在歐洲市場高歌猛進，去年 11 月銷量年增 221.8% 至 2 萬 1133 輛，市佔率從 0.6% 大幅躍升至 2%。

在此消彼長的背景下，歐洲電動車市場的競爭格局正在重塑。