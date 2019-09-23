歐洲汽車製造商警告 硬脫歐將造成「災難性」損害

距離英國脫歐的期限只剩下大約一個月左右的時間，多家歐洲汽車製造商聯合對英國無協議脫歐的後果提出了警告，表明如果最後無協議脫歐，將造成「災難性」和「不可逆轉」的損害。

在包含英國汽車製造商協會 (SMMT)、歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 等其他 21 個產業機構共同發表的聲明中警告，由於零組件的到貨延誤導致生產停工，英國每分鐘將損失 50000 英鎊的成本。

該報告指出，歐盟每 16 個工作崗位中大約有一個與汽車產業相關，而每輛汽車則由大約 30,000 個獨立零件組成，其中一些零件的生產跨越了不同的國家。因此，產業人士也擔心，如果施加 WTO 關稅，估計每年將為歐盟與英國之間的貿易帶來額外 50 億英鎊的成本，並且如果製造商無法承擔這項額外費用，則將提高消費者價格。

報告中表示：「邊境和入境問題可能會增加貿易成本，消費者價格可能因而提高，且許多公司恐將難以承擔成本。」

SMMT 的執行長 Mike Hawes 表示，無協議脫歐「將對汽車業帶來立竿見影的破壞性影響，削弱競爭力並造成不可挽回的嚴重損害」。

Hawes 也表示：「英國和歐盟的談判者有責任共同努力達成協議，否則有可能破壞我們經濟重要支柱。」

另一方面，法國汽車製造商委員會的 Christian Peugeot 認為，英國脫歐不僅僅是英國的問題，德國 VDA 總裁 Benhard Mattes 也表示：「英國是德國汽車工業價值鏈中完全整合的參與者。位於英國的 100 多個生產設施和研發基地證明了我們對英國市場 (歐盟第一市場) 的承諾。因此，從德國汽車工業的角度來看，必須採取一切措施來維持商品、服務、資本自由以及人力在英國和歐盟之間的自由流動。」