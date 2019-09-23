衰退擴及服務業 歐元區綜合PMI創6年新低至50.4

IHS Markit 今 (23) 日公布 9 月歐元區 PMI 綜合指數為 50.4，低於前期的 51.9 以及市場預期，創 6 年來最低水平。經濟學家表示，衰退跡象已從製造業逐漸延伸至服務業，衰退情勢令人擔憂。

歐元區 PMI(圖：IHS Markit)

根據上述數據，9 月歐元區服務業 PMI 為 52，低於前期 53.5，創下 8 個月新低。

重點數據

製造業 PMI 為 45.6，低於前期 47，低於市場預估 47.3，創 2012 年 10 月來新低。

服務業 PMI 為 52，低於前期 53.5，低於市場預期 53.3，創 8 個月新低。

第 3 季僅增長 0.1%，預期未來一個月將持續惡化。

IHS Markit 指出，貿易緊張局勢與英國無協議脫歐前景未明，持續拖累歐元區製造業表現，其中工廠訂單量正面臨 2012 年以來最大跌幅。

另外，製造業下滑加劇，除了將歐洲經濟陷入停滯外，衰退情形已逐漸朝向服務業擴散。

IHS Markit 經濟學家 Chris Williamson 表示，從數據可得知，歐洲經濟在未來幾個月將呈現收縮景況，新的商品與服務訂單正出現劇烈下滑，除非需求恢復，否則將有越來越多企業尋求減產。

Williamson 進一步指出，另一個令人擔憂的情況在於，衰退趨勢已逐漸蔓延至服務部門，該部門增長率目前已來到 2014 年來最慢增速。種種細節皆表明，歐洲央行 (ECB) 近期提出貨幣寬鬆舉措的壓力將越來越大。