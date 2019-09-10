MLCC看旺、三菱化學投資1.3億美元增產PET薄膜

鉅亨網編譯陳達誠 2019年9月10號13點9分

日媒報導，日本三菱化學控股 (4188-JP)，為因應 MLCC 的增產，將投入 1.3 億美元，在印尼的生產據點新增生產設備，目標 2021 年底前完成。

(圖片：Investing.com)

這次三菱化學準備進行增產的，是用於 MLCC 零件加工的 PET 薄膜。目前的生產能力並不清楚，而投資後的年產能將達到 2.5 萬噸規模。

這次的增產，主要是因應次世代 5G 通訊，在基地台及智慧型手機方面對 MLCC 的需求增加，在相關材料的供應體制做出調整。

MLCC 具備儲存電力的功能，是電子機器用來調整電流量的零件。在一支智慧型手機上頭，約需用到 500 ~ 1000 顆 MLCC。

而將來 5G 若正式邁入普及階段，智慧型手機與基地台等基礎建設將需要大量的 MLCC。除此之外，MLCC 在自駕車等車用電子的應用方面，也受到業界期待。

此外，上週傳出蘋果 (AAPL-US) 將於明年初推出，相當於過去 iPhone SE 等級的低價版智慧型手機，也讓日本的 MLCC 大廠村田製作所 (6981-JP) 的股價，於 5 日時大漲了 5%。其它像太陽誘電 (6976-JP)、TDK(6762-JP) 等蘋概股，也都在同日出現了大幅上揚。