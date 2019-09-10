《日本經濟新聞》報導，日產汽車 (7201-JP) 在 9 日晚間，於橫濱市內的總公司召開記者會。宣布該公司社長兼 CEO 的西川廣人將於 16 日辭去目前職位。有關繼任人選方面，計畫於 10 月底前由指名委員會決定，在那之前先由山內康裕 COO 暫時代理。而日產的這項決定，也可能為現在的日產 ‧ 雷諾 (RENA-FR) 營運體制帶來影響。

報酬收受等問題、日產社長下台！(圖片：AFP)

有關西川廣人，他在日產前董事長戈恩 (Carlos Ghosn) 的多項醜聞問題，有知而不報的責任。另外，他本人過去在董事報酬的「股票增值權」(Stock Appreciation Rights，SAR) 收受上，疑有違反公司規定之嫌，多收取了數千萬日圓。

擔任董事會議長的木村康表示「從向心力的角度來看，更換人選是適當的」。西川廣人也以「從某個角度來說，已告一段落。時間點雖然有些過早，在董事會進行議論後決定辭職」。

繼任人選方面，指名委員會已在 7 月時著手進行，在保括日產外部人士共 100 名左右的人選當中，已將範圍縮小到了 10 名。擔任指名委員會委員長的豐田正和提出條件，必須「精通全球的汽車產業，並對聯盟、雷諾、三菱汽車 (7211-JP) 有很深的理解及相當的關心」。

(圖片：Investing.com)

而有關西川廣人在 SAR 方面的問題，在他多收取的金額部分將歸還給日產，SAR 制度也將於 2020 年度廢止。木村康表示，這次的問題雖然沒有違法，但是如此這般的 SAR 恣意運用，在公司治理上有了深刻認識。

另外在與戈恩等人有關的內部調查中，也發現了西川廣人的報酬相關問題。而西川卻推說，那是戈恩時代的體制問題。還有 2500 億日圓公司債的發行出現延誤，過去 2017 年 9 月起連續爆出 4 次的車輛檢查醜聞，還有 2023 年度 3 月期前刪減集團 1 成員工 (1.25 萬人) 等的經營責任，也都沒有公司高層扛下責任。

而在今年 3 月時，日產、雷諾、三菱這 3 家公司的首腦，決定由日產的西川廣人社長、法國雷諾汽車的盛納德 (Jean-Dominique Senard) 董事長和博洛雷 (Thierry Bollore)CEO，還有三菱汽車的益子修 CEO 共同成立新的董事會。而隨著這次日產社長西川廣人的辭職，有日產相關人士擔心這一切都將跟著歸零。