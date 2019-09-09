三星將攜手SK電信 推5G 8K電視

三星電子和韓國 SK 電信已同意合作開發支援 5G 網路的 8K 電視，以實現高端解析度電視的內容多樣化。

8K 電視的像素數目是 4K 顯示器的 4 倍。而 5G 網路是今年在韓國、美國和其他國家推出的超高速無線網絡。

在合作夥伴關係下，SK 電信表示它將支援其 5G 技術，以允許三星電視透過超高速無線網絡接收高解析度的內容。

由於目前沒有可得且適用於 8K 的內容，例如電影和電視節目。三星計畫將採用其人工智慧（AI）技術將相關內容升級至 8K 電視的標準。

兩家公司還同意開發一款具 5G Dongle 的新型垂直電視型號，能夠支援網路與智慧型手機的連接。

今年 5 月，三星在韓國發布了一款 43 英寸的垂直電視 The Sero，它可以藉由旋轉變型為傳統的水平顯示器，並透過無線網絡連接至移動設備。

三星高管表示，電視產業不僅會朝像素數量和圖像解析度方面發展，還會在 5G 網路時代的軟體和內容方面發展。

「我認為 5G 將在各個領域創造更多商機」三星視覺顯示器部門負責人 Han Jong-hee 在周五舉行的 IFA 技術展期間與記者會面時表示。

「我們正在討論在技術方面與 SK 電信公司的合作」Han 補充。