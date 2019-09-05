記憶體市況樂 南亞科李培瑛：Q4出貨可望持平Q3

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛今 (5) 日表示，第 3 季旺季效應優於預期，各應用領域需求均相當不錯，第 4 季需求也可望與第 3 季持平，對第 4 季營運樂觀看待，並看好第 4 季 DRAM 合約價有機會較第 3 季反彈走強。

由於 DRAM 供需逐步平穩，南亞科日前上調本季位元銷售量季增幅度，由 14-16% 上調至逾 25%。李培瑛今日出席天下雜誌 2019「天下企業公民獎」頒獎典禮受訪時表示，第 3 季旺季效應顯現，且較原先預期稍微好一些，目前包括伺服器、PC、消費型電子終端產品及手機等 DRAM 應用領域，市場需求均相當不錯。

展望第 4 季，李培瑛指出，雖然第 3 季為傳統旺季，但目前看來，第 4 季需求還算好，盼能與第 3 季持平，對第 4 季營運樂觀看待。他並認為，第 4 季 DRAM 合約價有機會較第 3 季反彈走強。

對於美中貿易戰，李培瑛認為，貿易戰持續影響整體經濟，雙方何時能完成協商，還很難說，預期整體經濟保守情況將會持續。不過，從 DRAM 產業來看，重點仍在市場供需，自貿易戰開打以來已歷經逾 1 年時間，DRAM 原廠會有因應動作，可望使 DRAM 產業市況漸趨穩定。

至於針對美記憶體大廠美光傳出有意與中國紫光結盟，李培瑛則說，對於美光是否有找紫光，或雙方討論的情形如何，都不太清楚。