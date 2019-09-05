客戶市占率提升 外資調升仁寶評等 目標價上調到21.5元

代工廠仁寶 (2324-TW) 第 2 季因客戶提前拉貨，營運基期較高，下半年表現預期將先蹲後跳，外資今 (5) 日出具報告指出，仁寶下半年將受惠筆電客戶市占率提升，出貨動能看俏，加上蘋果新品推出，營運可望升溫，調升評等至買進，目標價由原先的 20 元調高至 21.5 元。

外資指出，個人電腦市場發展將朝大者恆大趨勢發展，仁寶筆電前三大客戶為聯想、惠普與戴爾，占筆電出貨 8 成，三大廠今年第 2 季市占率達 67%，較 10 年前增加 28 個個百分點，外資看好，三大廠市占率將持續提升，有助仁寶筆電業務成長。

再者，外資表示，蘋果即將推出新品問市，仁寶去年打入 Apple Watch 供應鏈，預期供應的比重將從去年 10-15%，成長到今年 20%，未來隨著供應鏈成長，營運也將持續加溫；仁寶也是 iPad 、Apple Pens 的生產供應商。

仁寶法說會日前指出，受美中貿易關稅因素影響，客戶第 2 季提前拉貨，導致營運基期較高，估第 3 季筆電與非筆電出貨，都將季減 1-3%，不過第 4 季出貨將回升。

產能部分，受到美中貿易戰影響，仁寶筆電主要在中國崑山生產，不過也陸續在台灣平鎮和越南河內新設工廠，規避銷美產品的關稅成本。

外資表示，基於客戶新產品推出，筆電業務持續成長，看好仁寶後市，上調評等至買進，目標價調升至 21.5 元。