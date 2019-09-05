〈晶碩將上市〉客戶新品陸續出貨 Q4營收可望回到年增3成水準

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (5) 日舉辦上市前業績發表會，總經理楊德勝表示，今年上半年受客戶去庫存影響，加上新品延後推出，整體營運成長幅度較往年衰退，但預期下半年在客戶新品帶動下，第 4 季將回到往年水準，法人預估，第 4 季單季營收將回到年增 3 成的水準。

楊德勝表示，晶碩今年前 7 月營收為 17.9 億元，年增 4.7%，相較 2016-2018 年複合成長率約 3 成，成長幅度大幅收斂，主因是上半年代工客戶正在去庫存階段，加上新產品延後推出，目前產能利用率偏低，但預期客戶將在本季、第 4 季陸續推出新產品，第 4 季營收年增成長將回到往年水準，而全年營運谷底則會落在第 2 季、第 3 季。

面對美中貿易戰越演越烈，晶碩董事長童子賢表示，還是希望經濟與科技事業以和為貴，會審慎評估未來發展，但以目前來說，雖然晶碩外銷比重高，但產品皆在台灣生產，因此現階段影響不大。

童子賢進一步表示，目前晶碩外銷、內銷市場比重約為 7:3，其中外銷地區 9 成都不在美中，主要有一半的比重是在日本，因此短期受貿易戰影響程度小，但長期來看，還是希望不要因為貿易摩擦，而影響經濟體質或消費者需求，而除了代工外，晶碩也有自有品牌，占去年營收占比約 29%，剩下 71% 則為代工，目前在台灣有近 50 家門市，也已打入藥妝店通路。

股利政策方面，晶碩副董事長郭明棟表示，過去晶碩用小資本額創造大營業額，因此在不增加資本額的方式下，選擇用負債來因應增加產線及資本支出，若順利上市，預期今年年底負債比將低於 35%，淨值可以達 50 元。

展望未來，楊德勝表示，隨著市場對隱形眼鏡市場需求增溫，將新建大溪廠增加產能，也將提升自動化產線比重，降低生產成本，未來將持續布局自有品牌開始布局，並切入代工市場，並投入新產品研發，目前正向歐洲申請矽水膠認證，預計明年第 1 季將推出新矽水膠產品。