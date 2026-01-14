鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-14 10:40

近期，全球記憶體市場價格持續飆升引發廣泛關注，業內人士指出，此輪漲價主要受 AI 算力需求爆發式增長與全球記憶體巨頭產能結構調整雙重因素驅動，其連鎖反應已逐步傳導至終端製造、智能汽車等多個下游產業，對相關行業發展形成顯著影響。

一盒堪比一套房！全球記憶體飆漲引發蝴蝶效應 手機、汽車等下游產業成本鏈正在崩塌（圖：Shutterstock）

中國《經濟觀察報》報導，北京中關村某品牌電腦售後服務中心工作人員表示，現在記憶體價格漲得離譜，部分型號漲幅甚至超過黃金。當前一款主流筆電 32G 記憶體的價格已達人民幣 1400 元 (約 6450 台幣) 左右，而在這波漲勢之前，同款產品價格還不到 600 元。

公開數據顯示，自 2025 年 7 月起，全球記憶體市場開啟非理性上漲週期，各類儲存產品價格漲幅遠超產業預期，「一盒記憶體堪比上海一套房」的話題一度登上社群平台熱搜。

根據 TrendForce 集邦諮詢數據，自去年 9 月以來，DDR5 記憶體價格上漲超 300%，DDR4 漲幅也超 150%。

另據 PCPartPicker 平台數據，消費級 DDR4 與 DDR5 記憶體價格已翻漲兩至三倍，部分面向資料中心的高端伺服器記憶體單價更逼近 5 萬元 (23 萬台幣)。

業界普遍認為，本輪記憶體價格暴漲的核心癥結在於市場供需關係失衡。在需求端方面，AI 產業爆發式成長重塑了記憶體市場邏輯。華為表示，AI 技術爆發帶來對高性能、大容量存儲的指數級需求增長，記憶體已從 AI 發展的「配套設施」升級為支撐技術創新與產業升級的核心基礎設施，在 AI 技術棧中佔據不可替代的戰略地位。

供給端則呈明顯收縮態勢，全球主要記憶體廠商紛紛將產能向利潤更高的 HBM 傾斜，直接擠佔傳統 DRAM 記憶體產能。目前，美光已向客戶發出停產通知，打算陸續停止向消費電子、PC 及資料中心領域出貨 DDR4 產品；三星和 SK 海力士也已宣布類似產能收縮計畫，多重因素疊加導致市場出現「有錢難拿貨」的供應緊張局面。

值得注意的是，記憶體價格暴漲引發的「蝴蝶效應」全面蔓延至下游多個產業鏈。作為終端電子產品的核心組件，記憶體價格飆升直接導致終端製造業成本壓力陡峭。

作為手機、PC 等終端電子產品消費與製造業大國，記憶體漲價迫使部分中國終端廠商被動地上調產品售價，進而導致消費者換機週期延長，產業發展節奏受到壓制。

從市場格局來看，蘋果、三星等國際巨頭憑藉自身生態優勢或記憶體自給自足能力，成本壓力相對可控；而中國多數終端廠商對外部儲存供應鏈依賴度較高，成本承壓較為顯著。

智慧汽車產業成為此次記憶體漲價潮中受衝擊最嚴重的領域之一。蔚來創辦人李斌在 2026 年初的媒體溝通會上坦言：「今年最大的成本壓力是記憶體漲價」。

據悉，智慧座艙、智慧駕駛系統對高容量、高效能記憶體的依賴度很高，車廠不得不與 AI 伺服器廠商「爭奪」有限的記憶體資源。

中國北方工業大學汽車產業創新研究中心主任紀雪洪表示，當前中國車市價格競爭已進入白熱化階段，車廠可消化成本上漲的空間相對有限，因此記憶體漲價帶來的成本壓力尤為突出，這一情況與前幾年碳酸鋰價格暴漲對新能源汽車行業的衝擊有相似之處，供應緊張逐步局面至少需要兩年左右。

專家表示，本輪記憶體漲價潮揭露全球記憶體供應鏈過度集中的潛在風險，建立自主可控的供應鏈體系，已成為保障中國數位經濟安全穩定發展的必然選擇。

三星與 SK 海力士等巨頭將產能朝向高階 HBM 傾斜，客觀上造成中階 DRAM 市場供給缺口，為中國廠商帶來關鍵策略窗口期。目前，中國記憶體設備企業已率先受惠於產業擴產需求，接下來必須持續推動核心技術瓶頸突破，提升單位產能效率與高階產品競爭力，同時推動終端廠商加大中國國產記憶體設備採購力度，協助本土設備、材料等上下游供應鏈協同發展。