台股今天下跌 131 點，外資終止連 2 買轉小賣 2.29 億元，在台積電法說會前再砍 1 萬張，今年以來天天賣，已連 10 賣超共 8.99 萬張；外資今日反手加碼傳產，以華新逾 8 萬張最多，另有台塑四寶等。