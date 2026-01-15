鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今天下跌 131 點，外資終止連 2 買轉小賣 2.29 億元，在台積電法說會前再砍 1 萬張，今年以來天天賣，已連 10 賣超共 8.99 萬張；外資今日反手加碼傳產，以華新逾 8 萬張最多，另有台塑四寶等。
外資今日除了賣超台積電 (2330-TW) 外，賣超友達 (2409-TW)2.93 萬張最大量，另有宏碁 (2353-TW)1.37 萬張、緯創 (3231-TW)1.1 萬張、群創 (3481-TW)8605 張、國巨 *(2327-TW)6828 張、微星 (2377-TW)5928 張等電子指標。
外資也賣超重電股東元 (1504-TW)2.47 萬張及大同 (2371-TW)1.04 萬張；ETF 則調節元大台灣 50(0050)1.48 萬張、復華台灣科技優息 (00929)1.06 萬張、主動元大 AI 新經濟 (0090A)1.18 萬張，以及第一金優選非投債、元大美債 20 年等。
外資買超則多為傳產股，華新 (1605-TW) 8.13 萬張最多，台塑四寶也全部榜上有名，南亞 (1303-TW)6.95 萬張、台塑 (1301-TW)3.64 萬張、台化 (1326-TW)3.08 萬張、台塑化 (6505-TW)3852 張，另有台玻 (1802-TW)3.33 萬張。
電子股方面，外資買超聯電 (2303-TW)3.67 萬張、康舒 (6282-TW)2.76 萬張、燿華 (2367-TW)2.39 萬張；ETF 則有復華富時不動產 2.15 萬張、群益投等債 20+ 2.02 萬張、元大高股息 (0056)1.57 萬張。
#偏強機會股
#波段上揚股
#上升三紅K
#動能指標上漲股
#極短線強勢
下一篇