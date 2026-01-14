南亞科連六年獲CDP氣候變遷與水安全雙領導等級
鉅亨網記者魏志豪 台北
南亞科 (2408-TW) 參與國際碳揭露專案組織 (CDP) 2025 年度評比，於「氣候變遷」(Climate Change) 與「水安全」(Water Security) 兩項評比結果，均獲得最高評級 (A List) 佳績。2025 年全球總計約有 2 萬 3 千多家企業回覆問卷，僅 877 家 (4%) 入選 A List，肯定公司在氣候變遷減緩與調適及水資源管理的績效表現。
總經理李培瑛表示，南亞科身為全球半導體產業鏈一員，深知自然、氣候與水資源對公司營運之連結與影響，除以建立全面性的氣候與自然風險評估流程外，並將持續以創新實踐永續、攜手供應商佈局綠色價值鏈，共同尋求環境治理的最佳解方，以強化企業的氣候與自然韌性。
南亞科於 2025 年發行第二本氣候暨自然相關財務揭露報告書，透過整合 TCFD 與 TNFD 架構，建立全面性的氣候與自然風險評估流程，並採取相應的管理措施，以強化企業的氣候與自然韌性。
2024 年南亞科以行動實踐低碳願景，溫室氣體範疇一與範疇二排放量較 2020 年減少 12.9%，範疇三產品單位排放量亦較 2020 年降低 19.4%，表現遠優於原訂 SBTi 減量目標。同時，再生能源使用量年增 43.9%，達 35,230 MWh，相當於減少碳排放 1.7 萬公噸。
水資源永續管理亦是南亞科重點關注項目，為提升企業用水韌性，公司建構來源水多元化，包含大圳原水、自來水及雨水回收等，確保廠內用水來源穩定供應。於廠區內亦執行多項節水措施與建置廢水回收系統，2024 年總回收水量達 559 萬公噸，並於同年獲得可持續水管理 (Alliance for Water Stewardship, AWS) 最高評級 - 白金級認證，持續透過良好水管理、用水平衡、優良水質、水重要相關區域及安全用水環境等五大面向，實踐水資源永續管理。
