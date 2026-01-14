南亞科連六年獲CDP氣候變遷與水安全雙領導等級

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-14 19:18

南亞科 (2408-TW) 參與國際碳揭露專案組織 (CDP) 2025 年度評比，於「氣候變遷」(Climate Change) 與「水安全」(Water Security) 兩項評比結果，均獲得最高評級 (A List) 佳績。2025 年全球總計約有 2 萬 3 千多家企業回覆問卷，僅 877 家 (4%) 入選 A List，肯定公司在氣候變遷減緩與調適及水資源管理的績效表現。

南亞科技總經理李培瑛。(鉅亨網資料照)

總經理李培瑛表示，南亞科身為全球半導體產業鏈一員，深知自然、氣候與水資源對公司營運之連結與影響，除以建立全面性的氣候與自然風險評估流程外，並將持續以創新實踐永續、攜手供應商佈局綠色價值鏈，共同尋求環境治理的最佳解方，以強化企業的氣候與自然韌性。

南亞科於 2025 年發行第二本氣候暨自然相關財務揭露報告書，透過整合 TCFD 與 TNFD 架構，建立全面性的氣候與自然風險評估流程，並採取相應的管理措施，以強化企業的氣候與自然韌性。

2024 年南亞科以行動實踐低碳願景，溫室氣體範疇一與範疇二排放量較 2020 年減少 12.9%，範疇三產品單位排放量亦較 2020 年降低 19.4%，表現遠優於原訂 SBTi 減量目標。同時，再生能源使用量年增 43.9%，達 35,230 MWh，相當於減少碳排放 1.7 萬公噸。