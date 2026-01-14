search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

南亞科連六年獲CDP氣候變遷與水安全雙領導等級

鉅亨網記者魏志豪 台北

南亞科 (2408-TW) 參與國際碳揭露專案組織 (CDP) 2025 年度評比，於「氣候變遷」(Climate Change) 與「水安全」(Water Security) 兩項評比結果，均獲得最高評級 (A List) 佳績。2025 年全球總計約有 2 萬 3 千多家企業回覆問卷，僅 877 家 (4%) 入選 A List，肯定公司在氣候變遷減緩與調適及水資源管理的績效表現。

cover image of news article
南亞科技總經理李培瑛。(鉅亨網資料照)

總經理李培瑛表示，南亞科身為全球半導體產業鏈一員，深知自然、氣候與水資源對公司營運之連結與影響，除以建立全面性的氣候與自然風險評估流程外，並將持續以創新實踐永續、攜手供應商佈局綠色價值鏈，共同尋求環境治理的最佳解方，以強化企業的氣候與自然韌性。


南亞科於 2025 年發行第二本氣候暨自然相關財務揭露報告書，透過整合 TCFD 與 TNFD 架構，建立全面性的氣候與自然風險評估流程，並採取相應的管理措施，以強化企業的氣候與自然韌性。

2024 年南亞科以行動實踐低碳願景，溫室氣體範疇一與範疇二排放量較 2020 年減少 12.9%，範疇三產品單位排放量亦較 2020 年降低 19.4%，表現遠優於原訂 SBTi 減量目標。同時，再生能源使用量年增 43.9%，達 35,230 MWh，相當於減少碳排放 1.7 萬公噸。

水資源永續管理亦是南亞科重點關注項目，為提升企業用水韌性，公司建構來源水多元化，包含大圳原水、自來水及雨水回收等，確保廠內用水來源穩定供應。於廠區內亦執行多項節水措施與建置廢水回收系統，2024 年總回收水量達 559 萬公噸，並於同年獲得可持續水管理 (Alliance for Water Stewardship, AWS) 最高評級 - 白金級認證，持續透過良好水管理、用水平衡、優良水質、水重要相關區域及安全用水環境等五大面向，實踐水資源永續管理。


文章標籤

南亞科DRAMESG

相關行情

台股首頁我要存股
現貨鈀金1843.760.24%
南亞科236.5+2.83%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

中強短弱
南亞科

66.67%

勝率

#高盈餘高毛利

中強短弱
南亞科

66.67%

勝率

#穩定獲利股

中強短弱
南亞科

66.67%

勝率

#營收創高股

中強短弱
南亞科

66.67%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty