美股盤後 - 道瓊反彈300點、站上5MA！Nvidia帶動費半強漲近3%

在本週三 (14 日) 道瓊指數大跌 800 點之後，道瓊已連續 2 日出現反彈，週五 (16 日) 道瓊大漲逾 300 點站上 5 日均線，但累計本週仍是一共下跌了 1.5%，市場分析師警示，在債市避險狂潮下，顯示市場並未對疲軟的經濟前景改觀，而 9 月 1 日川普 (Donald Trump) 仍可能對中國加稅、中國很可能報復性反制，美股仍應謹慎以對。
週五 (16 日) 美股四大指數中，尤以費城半導體指數表現最佳，費半週五 (16 日) 大漲近 3%，主要由 NVIDIA 所帶動，因 NVIDIA 於前一日美股盤後繳出亮眼財報，Q2 營收、每股純益 (EPS) 均超越市場預期。
另外值得注意的是，週五 (16 日) 美國密大公布 8 月消費者信心指數報 92.1，是大幅低於市場預期的 97.0，更遠遠低於前值數據 98.4，市場經濟學家憂慮，美國消費者信心的走軟，暗示著實體經濟的消費力道開始受到貿易戰影響。
週五 (16 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 306.62 點，或 +1.20%，收 25886.01 點。
- 那斯達克指數上漲 129.37 點，或 +1.67%，收 7895.99 點。
- 標普 500 指數上漲 41.08 點，或 +1.44%，收 2888.68 點。
- 費城半導體指數上漲 39.96 點，或 +2.78%，收 1479.25 點。
FAANG 主要個股表現：
FaceBook (FB-US) 上漲 0.61%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.93%；Netflix (NFLX-US) 上漲 2.38%；Google 母公司 Alphabet (GOOG-US) 上漲 0.89%。
晶片族群表現：
AMD (AMD-US) 上漲 5.09%；美光 (MU-US) 上漲 3.10%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.98%；Qorvo (QRVO-US) 上漲 2.14%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 1.60%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 7.25%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.75%。
其他重要道瓊成份股表現：
沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 0.25%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.83%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 0.97%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.60%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.54%；波音 (BA-US) 上漲 0.77%；艾克森美孚 (XOM-US) 上漲 1.55%；雪弗龍 (CVX-US) 上漲 0.02%；高盛 (GS-US) 上漲 1.64%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.40%。
台股 ADR 表現：台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.66%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.35%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 7.73%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.06%。
華爾街分析：
而雖然道瓊指數連續 2 日反彈，但華爾街仍普遍認為，關鍵的美債殖利率曲線：10 年期美債殖利率減 2 年期利差於本週「倒掛」，創下 2007 年來首見，這意味著市場對全球經濟成長的擔憂已更深一層，導致資金快速湧入債市避險、拖累長天期美債殖利率走跌。
市場分析師認為，當前 10 年期美債殖利率仍在 3 年低點徘徊、30 年期美債殖利率於歷史低點徘徊，顯示市場仍未對疲軟的經濟前景改觀，若 9 月 1 日川普政府啟動對中國新加徵 10% 關稅，又引發中國報復性反制，那麼美股可能將面臨另一場新危機，而美債市場的避險潮恐怕會更為猛烈。
Fed 官員談話：
週五 (16 日) 聯準會 (Fed) 明尼阿波斯分行總裁 Neel Kashkari 表示，目前經濟衰退的風險確實已經升高不少，Fed 應該準備再次降息，以保護美國經濟；Neel Kashkari 於今年 FOMC 委員會中並無投票權。
Neel Kashkari 指出，如果 Fed 看到經濟放緩，最好是及早且積極行動，而不是等到確定經濟處於衰退狀態再出手，Neel Kashkari 說道：「我還不知道我們是否正走向經濟衰退，但風險確實增加了很多。」
Neel Kashkari 進一步表示：「我們可能需要進一步降息，來為經濟提供更多支持，但在下一次 Fed 召開利率會議之前，我們需要更關注 8 月份的經濟數據。」
Fed 下一次召開利率會議是在 9 月 17 日至 18 日，目前市場預期 Fed 9 月降息機率為 100%，其中又以降息一碼的呼聲最高。