美股盤後 - 道瓊反彈300點、站上5MA！Nvidia帶動費半強漲近3%

在本週三 (14 日) 道瓊指數大跌 800 點之後，道瓊已連續 2 日出現反彈，週五 (16 日) 道瓊大漲逾 300 點站上 5 日均線，但累計本週仍是一共下跌了 1.5%，市場分析師警示，在債市避險狂潮下，顯示市場並未對疲軟的經濟前景改觀，而 9 月 1 日川普 (Donald Trump) 仍可能對中國加稅、中國很可能報復性反制，美股仍應謹慎以對。

週五 (16 日) 美股四大指數中，尤以費城半導體指數表現最佳，費半週五 (16 日) 大漲近 3%，主要由 NVIDIA 所帶動，因 NVIDIA 於前一日美股盤後繳出亮眼財報，Q2 營收、每股純益 (EPS) 均超越市場預期。

另外值得注意的是，週五 (16 日) 美國密大公布 8 月消費者信心指數報 92.1，是大幅低於市場預期的 97.0，更遠遠低於前值數據 98.4，市場經濟學家憂慮，美國消費者信心的走軟，暗示著實體經濟的消費力道開始受到貿易戰影響。

週五 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 306.62 點，或 +1.20%，收 25886.01 點。

那斯達克指數上漲 129.37 點，或 +1.67%，收 7895.99 點。

標普 500 指數上漲 41.08 點，或 +1.44%，收 2888.68 點。

費城半導體指數上漲 39.96 點，或 +2.78%，收 1479.25 點。

道瓊指數日線走勢圖 (近 3 個月來表現) 圖片：investing.com

FAANG 主要個股表現：

FaceBook (FB-US) 上漲 0.61%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.93%；Netflix (NFLX-US) 上漲 2.38%；Google 母公司 Alphabet (GOOG-US) 上漲 0.89%。

晶片族群表現：

AMD (AMD-US) 上漲 5.09%；美光 (MU-US) 上漲 3.10%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.98%；Qorvo (QRVO-US) 上漲 2.14%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 1.60%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 7.25%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.75%。

其他重要道瓊成份股表現：

沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 0.25%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.83%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 0.97%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.60%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.54%；波音 (BA-US) 上漲 0.77%；艾克森美孚 (XOM-US) 上漲 1.55%；雪弗龍 (CVX-US) 上漲 0.02%；高盛 (GS-US) 上漲 1.64%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.40%。

台股 ADR 表現：台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.66%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.35%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 7.73%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.06%。

華爾街分析：

而雖然道瓊指數連續 2 日反彈，但華爾街仍普遍認為，關鍵的美債殖利率曲線：10 年期美債殖利率減 2 年期利差於本週「倒掛」，創下 2007 年來首見，這意味著市場對全球經濟成長的擔憂已更深一層，導致資金快速湧入債市避險、拖累長天期美債殖利率走跌。

市場分析師認為，當前 10 年期美債殖利率仍在 3 年低點徘徊、30 年期美債殖利率於歷史低點徘徊，顯示市場仍未對疲軟的經濟前景改觀，若 9 月 1 日川普政府啟動對中國新加徵 10% 關稅，又引發中國報復性反制，那麼美股可能將面臨另一場新危機，而美債市場的避險潮恐怕會更為猛烈。

10 年期美債殖利率週線走勢圖 (2008 年至今表現) 圖片：investing.com

Fed 官員談話：

週五 (16 日) 聯準會 (Fed) 明尼阿波斯分行總裁 Neel Kashkari 表示，目前經濟衰退的風險確實已經升高不少，Fed 應該準備再次降息，以保護美國經濟；Neel Kashkari 於今年 FOMC 委員會中並無投票權。

Neel Kashkari 指出，如果 Fed 看到經濟放緩，最好是及早且積極行動，而不是等到確定經濟處於衰退狀態再出手，Neel Kashkari 說道：「我還不知道我們是否正走向經濟衰退，但風險確實增加了很多。」

Neel Kashkari 進一步表示：「我們可能需要進一步降息，來為經濟提供更多支持，但在下一次 Fed 召開利率會議之前，我們需要更關注 8 月份的經濟數據。」

Fed 下一次召開利率會議是在 9 月 17 日至 18 日，目前市場預期 Fed 9 月降息機率為 100%，其中又以降息一碼的呼聲最高。