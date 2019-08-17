郭明錤：JDI、京東方受益蘋果新OLED策略 供應比例將逐年提升

知名蘋果分析師郭明錤最新預期，日本顯示器公司 (JDI) (6740-JP) 將為蘋果 (AAPL-US) 預計今年下半年推出的新 Apple Watch 5 系列供應 OLED 面板。

郭明錤週五的報告上指出，JDI 和京東方將受益於蘋果的新 OLED 供應策略。

根據該報告，郭認為蘋果為降低整體 OLED 供應的風險，讓 JDI 成為 Apple Watch 的 OLED 供應商，且供應比例將逐漸增加，今年供應比例為 15%-20%，明年提升至 40%-50%，到 2021 年則接近 70%-80%。

此外，蘋果將逐步提高 LGD 的 iPhone OLED 供應比例，再切入京東方作為額外的供應商，再逐步提高其供應比例，以多元化其供應鏈。

Apple Watch 系列 5 預計與 3 款 iPhone 手機同台亮相，這不令人意外，因為從系列 1 到系列 4 都同在 9 月推出，但因為 Series 5 的相關具體傳聞相較平靜，，所以這個消息也是令人放心的保證。

例如，郭先前曾說 Apple Watch 產品將新增陶瓷外殼設計，但未指名系列 5，外電也報導 JDI 開始為 Apple Watch 提供 OLED 顯示器，同樣未指名系列 5。