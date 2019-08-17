蔚來汽車台籍創辦人鄭顯聰離任！將續任蔚來驅動科技董事長

外電報導，中國電動車廠蔚來汽車 (NIO-US) 台籍創辦人鄭顯聰 (Jack Cheng) 已經離任，據稱是因為年齡原因故從蔚來汽車退休，鄭顯聰在蔚來汽車主要是負責供應鏈管理、製造、研發等部門；此前鄭顯聰曾服務於美國福特汽車 (F-US)。

而事實上蔚來汽車今年以來受到中國車市急遽放緩的影響，也已經出現一波裁員，此前今年一月份，蔚來汽車全球員工數約為 9500 人，而至 8 月初蔚來汽車的一份官方文件批露，員工人數已減至近 9000 人。

鄭顯聰將繼續擔任蔚來驅動科技董事長

蔚來汽車創辦人兼董事長李斌在一封郵件中表示，鄭顯聰退休後，將繼續擔任他的個人顧問，在供應鏈和合作夥伴關係方面支持公司，並將繼續擔任蔚來驅動科技的董事長一職，從戰略層面繼續指導蔚來驅動科技的發展。

鄭顯聰與蔚來汽車創辦人李斌是在 2014 年 11 月的一場數位論壇中相識，當年 12 月，李斌便正式邀請鄭顯聰加入剛成立的蔚來汽車，2015 年下半年，鄭顯聰即正式加入蔚來汽車。

而鄭顯聰雖然已從蔚來汽車離任，但仍將繼續擔任蔚來驅動科技 (XRT) 的董事長，蔚來驅動科技是蔚來汽車的零組件品牌，目前為蔚來汽車的 ES8、ES6 車款提供三電系統核心零組件。

未來汽車 ES8 車款 圖片：NIO

據公開資料顯示，蔚來驅動科技是一家提供智慧動力解決方案的科技公司，旨在打造電動化、智能化、輕量化的電動力平台，並提供更環保、更高效、更安全的解決方案。