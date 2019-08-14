〈美延徵新關稅〉高盛談延後加稅：憂政治風險及美股惡化

美國總統川普週二 (13 日) 放棄了部分加徵關稅計畫，延後對手機、筆記型電腦及部分消費品加課關稅的時間至 12 月 15 日。高盛隨即發表報告指出，川普此舉應是擔心政治風險及美股表現。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 發布報告表示，「我們認為對部分商品延遲實施關稅的決定，是由於擔心在假日消費季加徵關稅可能的政治風險，以及近期美股表現不佳的結果。」

包括《CNBC》名嘴 Jim Cramer、《forexlive》分析師 Eamonn Sheridan 等人均相信，美股近來的跌勢，才是更重要的原因。Cramer 表示，川普的說法證實，他不想見到美股繼續下跌，這對空頭很不公平，但卻對美股多頭有利。

川普在 8 月 1 日宣布了新關稅計畫以來，美股標普指數已下挫逾 4%。

川普在對外解釋時，則著重於這對消費季的影響。川普在紐澤西州對記者表示，這麼做是為了聖誕節，避免部分關稅對美國消費者帶來衝擊。

Hatzius 指出，對股市來說，白宮釋放了積極的信號，這似乎表明在促進貿易上有一些進展，但他們認為，這並不代表美中關係出現了重大轉變。

美國貿易代表辦公室 (USTR) 宣布了此一決定，在宣布之前幾分鐘，中國商務部表示，劉鶴應約與美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 及財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 談話，雙方約定在未來兩週內再次通話。

川普表示，雙方仍可能依計畫在 9 月初舉行會談。

不過川普之後在推特上的發文，似乎暗示，美國政府預計在這波延遲關稅之後，中方將有所回報。

川普說：「和往常一樣，中國說他們將從我們偉大的美國農民那裡進行『大規模』採購。到目前為止，他們還沒有兌現承諾。也許這次會不一樣！」

在川普預計延後課徵的關稅中，手機、筆記型電腦及平板電腦、玩具及電玩主機，是最大的 4 類商品。2018 年，美國從中國進口的這些產品總額為 980 億美元。