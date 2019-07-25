美股盤後 — 費半那指標普刷新高 波音卡特彼勒拖累道瓊

週三 (24 日) 強勁財報業績加持，泰瑞達、德儀、美光等晶片股強勢大漲，科技股暫忘反壟斷監管威脅，標普、那指、費半三大指數創下歷史新高，波音、卡特彼勒拖累道瓊收低。

週三 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下滑 79.22 點，或 0.29%，收 27269.97 點。

那斯達克指數上漲 70.10 點，或 0.85%，收 8321.50 點。

標普 500 指數上漲 14.09 點，或 0.47 %，收 3019.56 點。

費城半導體指數上漲 48.75 點，或 3.10%，收 1622.02 點。

德州儀器財報優於預期，預示全球晶片需求下半年可能出現回溫，激勵半導體類股集體狂歡，VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 上漲 2.7%，創下歷史新高。

泰瑞達 (TER-US) 飆漲 20.48%；德儀 (TXN-US) 上漲 7.44%，至每股 129.00 美元，刷下歷史新高。

恩智浦 (NXPI-US) 上漲 4.52%；美光 (MU-US) 上漲 2.22%；英特爾 (INTC-US) 上揚 2.26%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.71%；AMD (AMD-US) 上揚 1.85%。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.081%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 0.72%；臉書 (FB-US) 上漲 1.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.32%；Netflix (NFLX-US) 下跌 3.46%。

週二盤後消息指出美國司法部正在對臉書、Alphabet 子公司 Google、蘋果與亞馬遜美國司法部進行反壟斷調查。

聯邦貿易委員會 (FTC) 週三宣布以 50 億美元與臉書達成和解。這是 FTC 史上最高金額罰款，但僅為臉書約一個月的營收，激勵臉書週三股價收高。

金融股集體上揚，摩根史丹利 (MS-US) 上漲 0.89%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.39%； 摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.40%；高盛 (GS-US) 上漲 1.18%；花旗 (C-US) 上漲 1.42%。

台股 ADR 以聯電 ADR 領漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.26%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.06%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.29%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.22%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.59%。

企業消息

週三 (24 日) 「全球景氣金絲雀」卡特彼勒 (CAT-US) 公布 Q2 財報，第二季 GAAP 每股純益 (EPS) 為 2.97 美元，低於市場預期，而 2019 全年財測預期可能落在低標，其股價聞聲重挫 4.54% 至每股 131.91 美元，創 6 月 19 日以來新低。

波音 (BA-US) 週三股價下滑 3.12% 至每股 361.43 美元，該公司公布第二季財報大幅虧損 29 億美元 (約新台幣 900 億元)，創史上最大虧損額。

華爾街分析

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (24 日) 向外媒體證實，他和美國貿易代表萊特海澤將於下週一 (29 日) 前往上海參加為期兩天的會議。

美國 7 月 Markit 製造業 PMI 下降至 50.0，創 118 個月低點。Boston Private Wealth 高級投資組合經理 Nancy Perez 表示，聯準會降息預期背景提供了一些緩衝，美股消化財報和貿易政策，將是非常有所助益。

FactSet 表示，目前約四分之一標普 500 指數成分股企業報告第二季財報。在這些公司中，逾 78% 的公司盈利優於預期。FactSet 預期企業盈利將下降 3%。

Chaikin Analytics 首席市場策略師 Dan Russo 表示：「目前為止我們從財報聽到的經濟市場表現不一，現在恰好與近期市場的技術背景有些參差。」

Dan Russo 表示：「雖然美股在近期歷史高點附近交易，但表面上看來多頭可能會休息一下。」

華爾街密切關注臉書、亞馬遜等科技巨頭反壟斷消息。

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 在一份報告中表示，相信國會和司法部將對這些科技公司進行反壟斷調查，但我們預期結果將會是無違規且安全通過，我們繼續看好買入蘋果、谷歌、臉書和亞馬遜等個股。