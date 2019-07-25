美股盤中─晶片股支撑Nasdaq創新高點 道瓊則下跌逾100點

Nasdaq 指數週三中場創新高點，德儀公司公布獲利良好，拉抬了晶片股，亦擺脫了大型科技公司的法規擔憂。但道瓊指數則下跌逾 150 點。

台北時間 01:07

道瓊工業平均指數下跌 112.52 點或 0.41% 至 27236.67。

Nasdaq 指數上漲 30.57 點或 0.37% 至 8281.98。

S&P 500 指數上漲 4.00 點或 0.13% 至 3009.47。

Nasdaq 指數一度上漲至 8276.48 點，創新高點。德儀股價大漲逾 7%，該公司公布第二季獲利優於預期。

波音股價下跌 0.8%，該公司公布第二季大幅虧損，其 737 Max 飛機依舊停飛。

財報季初期，企業獲利良好。目前為止，約四分之一 S&P 500 企業公布了第二季財報，其中 78% 獲利優於預期。

分析師說，股價接近近來所創的歷史高點，有跡象顯示多頭可能進行整理。

投資人密切注意科技股，因為科技公司正面臨強化管理的壓力。美國司法部宣布將檢討大型科技公司的反托拉斯情況。消息傳出後，臉書，亞馬遜與 Alphabet 股價均走低。

分析師說：「我們相信國會與司法部將調查反競爭的行為，但預期不會有結果。持續看漲蘋果，Google，臉書與亞馬遜。」

臉書股價下跌逾 1%。因隱私政策不當，聯邦貿易委員會對該公司裁罰 50 億美元，

週二，美國股市收高。報導指出中美協商官員將於下週面對面進行談判，為利多。

但財政部長梅努欽則說：「兩國有許多問題需要解決。預期這次會議結束後，仍將有下一次會議，只希持續有進展。」