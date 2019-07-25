〈英新首相出爐〉「英版川普」上任首次演說 英國須為無協議退歐做好準備

英國前外交大臣、前倫敦市長強生 (Boris Johnson) 週二 (23 日) 以當選為保守黨黨魁，週三 (24 日) 宣誓就任新一任英國首相，他在唐寧街發表首次演說時強調，英國可能不得不無協議脫歐，對此英國必須做好準備。

梅伊週三 (24 日) 正式提出辭呈，英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）隨後正式邀請新任英國首相強生組閣，強生於唐寧街 10 號外發表首次演說。

英國女王伊莉莎白二世邀請強生組閣 (圖片：AFP)

有「脫歐大將」之稱的強生致辭表示：「我們將履行英國國會對人民的承諾，英國將在 10 月 31 日之前脫歐，不管是與否，我們會達成一項新的協議，更好的協議。」

強生言下之意即不甩歐盟此前發言，歐盟領導人曾一再表示，不會重啟去年 11 月與前英國首相梅伊 (Theresa May) 達成的協議文本。

強生：警告英國可能不得不無協議脫歐。(圖片：AFP)

強生警告：「如果歐盟拒絕對英國退歐協議進行重新談判，英國可能不得不無協議脫歐，對此英國必須做好準備。」

針對「愛爾蘭邊界」議題，強生提到：「我相信我們可以在沒有 (北愛和英國間運輸的貨物) 檢查的情況下達成協議，因為我們在任何情況下都拒絕進行檢查。」

他隨後還談到了社會關懷、醫療保健、教育和警務方面的支出。

英版川普與川普臭味相投、惺惺相惜

美國總統川普週二推特發文：「恭賀強生成為新任英國首相，他會做得很棒！」

川普 6 月於英國進行國是訪問時，力挺強生繼任英國首相，川普表示，強生是一個非常好的人，非常有才華。

英版川普與川普臭味相投、惺惺相惜。(圖片：AFP)

新官上任的英相強生被外界喻為英版川普。強生與川普除了外型上皆有一頭金色亂髮，神似度相當高，還有許多驚人相似之處。強生和川普都是口若懸河，讓支持者深覺其領導魅力。

然而，強生也跟川普一樣數度捲入桃色和失言風波，包括一連串種族主義、同性戀和性別歧視言論。在意識形態方面，兩人也都是右派，信仰民粹主義，反體制。

強森上任的四大挑戰

強生就任英國首相後，即面臨四大挑戰，這四大挑戰將考驗英版川普的領袖智慧與英國未來政經走向。

始終支持英國走向「硬脫歐」的他，首先最急迫的就是接替梅伊完成英國脫歐大業，他將與歐盟磋商脫歐，並改善和歐盟間的關係。

第二是英伊油輪問題。近來英國與伊朗互相扣押油輪，兩國關係持續緊張。

第三是華為議題。儘管強生和川普關係友好，英國是否採用華為 5G 網路設備也將左右美英之間的關係。

第四是英國與中國關係。香港反送中爭議持續發燒，幾乎每週都有示威抗議遊行，英國前首相梅伊此前曾呼籲中國遵守、尊重《中英聯合聲明》，外相杭特 (Jeremy Hunt) 也曾呼籲各方保持冷靜和平，但這都引發中方回應切勿干預，英國與中國關係走向迷離。