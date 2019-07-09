美股盤後 — 蘋果波音領跌 道瓊下跌逾百點

週一 (8 日) 蘋果遭降評，拖累科技股集體收低，華爾街等待本週聯準會 (Fed) 主席鮑爾聽證會與 6 月利率會議紀要，有關於降息的訊息，美股週一四大指數同步下滑。

週一 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 115.98 點，或 0.43%，收 26806.14 點。

那斯達克指數下跌 63.41 點，或 0.78%，收 8098.38 點。

標普 500 指數下跌 14.46 點，或 0.48%，收 2975.95 點。

費城半導體指數下跌 11.29 點，或 0.77%，收 1450.41 點。

標普 11 個主要板塊有 6 個板塊走低，房地產和公用事業股領漲，資訊科技與材料類股是弱勢板塊之一。(圖片：finviz)

蘋果週一遭空軍襲擊，領跌科技股，尖牙股 (FAANG) 與半導體類股多收低。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.06%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.40%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.15%；臉書 (FB-US) 下跌 0.33%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.48%。

博通 (AVGO-US) 下跌 2.72%；NVIDIA (NVDA-US) 下挫 1.88%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.54%；美光 (MU-US) 上揚 2.51%。

德銀 (DB-US) 週一股價下跌 6.10%，拖累金融股集體下滑。高盛 (GS-US) 下跌 1.02%；花旗 (C-US) 下跌 0.38%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 1.63%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.24%。

台股 ADR 幾全面下挫。日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.10%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.02%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.53%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.81%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.03%。

企業消息

美國券商 Rosenblatt Securities 週一 (8 日) 將蘋果股票評級修下調至「賣出 (Sell)」，主因是預測蘋果 2019 年下半年推出的新 iPhone 銷售將令人大失所望，而且明年將面臨「基本面」惡化。蘋果 (AAPL-US) 週一股價下滑 2.06% 至每股 200.02 美元。

美國券商 Rosenblatt Securities 週一將蘋果股票評級修下調至「賣出 (Sell)」。(圖片：AFP)

谷歌週一傳出與 Dish Network 商討創造美國第四大電信運營商的計畫，若談判順利，有望在兩周至三週內達成一筆交易，但目前仍有變數。Alphabet (GOOGL-US) 週一股價下跌 1.40%。

博通已取得銀行融資，將以全現金協議收購賽門鐵克，預測這筆併購交易將超過 220 億美元 (包括承擔賽鐵的債務) ，兩家企業預計最快 7 月中旬達成協議，但仍不排除任何變因存在。博通 (AVGO-US) 週一股價下跌 2.72%，賽門鐵克 (SYMC-US) 股價上漲 2.44%。

波音週日頓失大客戶訂單，沙烏地阿拉伯航空旗下廉航 Flyadeal 取消早前向波音簽訂的合約，轉向波音對手空中巴士簽約，購買 50 架 A320neo 客機，原本 50 架 737 Max 訂單轉眼成空，讓波音損失高達 59 億美元。波音 (BA-US) 週一股價下滑 1.35%。

德銀週日宣布大規模戰略轉型與重組計畫，將完全退出全球股票發行交易業務，拋售 74 億歐元資產，2022 年之前全球範圍內裁員 18000 人，並將成本收入比率降至 70%。德銀 (DB-US) 週一股價下跌 6.10%。

華爾街分析

本週三 (10 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將前往國會作半年度的貨幣政策報告聽證會，本週四 (11 日) Fed 將公布 6 月利率會議紀要。

上週五 (5 日) 美國 6 月非農就業人數增長 22.4 萬人，遠優於預期的 16.5 萬人，創 1 月以來的最大單月增幅，淡化聯準會可能降息的預期。

聯準會將在 7 月 30 日至 31 日的會議結束時宣布最新政策決定，CME 集團的 FedWatch 工具仍顯示，市場預計聯準會 7 月降息一碼 (0.25％) 可能性超過 92%，但降息二碼的預期淡化了。

Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 表示，由於週五強勁的就業資料，以及市場小幅下跌，人們對未來可能出現的降息幅度感到更困惑。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo：「上週五的就業數據讓市場大吃一驚，這淡化聯準會降息預測，在決定下一次貨幣政策舉措之前，他們將不得不收集進一步的證據。」

First Franklin Financial Services 首席市場策略師 Brett Ewing 表示：「我認為本週將是鮑爾 2019 年職涯中最重要的一周。我認為市場對 7 月底最低聯準會降息一碼，但聯準混確實還未斷定這種情況會發生。」

市場持續關注下週第二季財報季的開始。根據 Refinitiv IBES 數據，標普成分股獲利預計比前一年下降 0.1%。

Peter Tuz 稱：「人們預計第二季財報會出現疲軟，但很難確定第三季和第四季的財報疲軟程度與財測表現。」

科技股 2019 年迄今上漲近 28%，並且表現優於標普約 10%。然而，AB Bernstein 技術分析師 Toni Sacconaghi 擔心科技股行業發展，因為其估值偏高且盈利狀況不斷惡化。

Toni Sacconaghi 週一的一份報告中寫道：「科技風險正在增加，尤其是高價股票。科技股獲利去年落後於大盤，因為稅收改革對其他行業的影響更大，對 2020 年的預期並未顯著改善。」