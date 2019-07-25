梅努欽證實：美中談判下週上海登場 為期兩天

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (24 日) 向外媒體證實，他和美國貿易代表萊特海澤將於下週一 (29 日) 前往上海參加為期兩天的會議。

美中新一輪面對面談判將在下週二 (30 日) 上海登場，為期兩天，本次在上海舉行貿易會談頗具象徵意義，1972 年美國和中國簽署的《上海公報》就是在上海簽訂，《上海公報》緩和美中當時的緊張關係。

《上海公報》在內的中美三個聯合公報是美中關係的政治基礎，1972 年美國總統尼克森訪問中國，於 2 月 28 日在上海與國務院總理周恩來簽署《中華人民共和國和美利堅合眾國聯合公報》，即後來通稱的《上海公報》。

美國財政部長梅努欽表示：「我的期望是，此後談判將在白宮召開會議，希望我們能夠繼續取得進展。」

隨後，梅努欽辦公室也發表一份聲明寫道，在美國總統川普指示下，美國貿易代表萊特海澤和財政部長梅努欽將前往中國上海，延續進行改善美中貿易關係的談判，本輪會談將於 7 月 30 日開始，並由中國國務院副總理劉鶴主持。

1972 年美國總統尼克森 (左) 訪問中國，於 2 月 28 日在上海與國務院總理周恩來 (右) 簽署上海公報。 (圖片：AFP)

本輪談判將討論一系列問題，包括智慧財產權、強制技術移轉、非關稅壁壘、農業、服務、貿易逆差和執法。

在上海舉行會議將涉及廣泛的討論，但外界預計不會有重大貿易突破。

此次會議將是視為鷹派的中國商務部長鍾山首次加入核心談判，外界認為他將對美方展現強硬姿態。

鍾山曾表態，中美貿易摩擦要「發揚鬥爭精神，堅決維護國家和人民利益，堅決維護多邊貿易體制，中國不急於與美國達成貿易協議。