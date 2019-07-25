多項技術指標正在示警 標普500指數可能大幅回檔

廣受矚目的美國股票指數近期已出現多次創紀錄收盤高點，但更廣泛的大盤並同受恩寵。

近幾週美股市場廣度的指標已經惡化，分析師表示，這種動態可能預示標準普爾 500 指數將大幅回落。

市場廣度是描述在特定時期內獲利或虧損的股票數量的術語，可以讓投資人更深入了解被標普 500 指數這種市值加權指數隱藏的更廣泛的股票大盤動態。

分析師表示，淺薄的市場廣度可能預示著市值加權指數的疲軟，因為少數大型個股市值持續上升但大多數公開上市公司卻沒有的情況並不常見。

Newton Advisors 總裁 Mark Newton 指出，「這些指標中出現一些明確的警告訊號，」並補充指出他最近將中期前景從看多轉為中性，並預計今年秋季美股將大幅回落。

Newton 指出，中小型個股的相對表現不佳，相對於標普 500 指數而言已跌至 10 年來的最低水平。他表示，「雖然對於近年表現不佳的小型股不宜太過看空是正確的，但考量到過去 6 到 12 個月這種下降的變化速度，中小型個股的惡化程度看來就很重要了。」

Piper Jaffray 首席市場技術分析師 Craig Johnson 在最近給客戶的報告中表示，市場內部正在閃爍警告訊號，「市場廣度仍然是個持續關注的問題，因為證據顯示最近標普 500 創紀錄高點與整體參與度間的差異越來越大。」

他指出，「在過去幾週裡，即使標普 500 指數漲幅達到近 10%，但其成份股中創下 52 週高點的比例有所下降，」「基於廣度的分歧以及疲軟的成交量和不斷惡化的動能，我們認為大幅回調的風險正在增加。」

Johnson 認為標普 500 指數年底目標價在 2750 點，比目前水平低近 9%。

Newton 也偏好其他指標，包括在紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌股票成交在 200 日移動均線上方的比率。他說，這項指標顯示「儘管指數接近歷史高位，但近半數的 NYSE 股票都處在 200 日移動均線下方。」

NYSE 上漲股票與下跌股票的比率也開始下降。它雖然仍接近歷史高點，但過去兩週一直在縮減，Newton 指出，這項統計數據值得關注，因為「最近許多股指創新高記錄之際，廣度都出現持平或負值」。

Newton 還觀察了 McClellan Summation Index，這是個平滑的市場廣度衡量指標，在 2 月下旬達到頂峰，然後一路下滑至 6 月後才再度反彈。

「然而，它在更低的波段高點反彈，」「值得注意的是，這種情況在去年 8 月 30 日達到頂點，比標普 500 指數 9 月中旬大漲提前整整一個月」，然後市場在去年第 4 季大幅下挫，他表示，因此這項指標也可視為大盤的前瞻指標。