德儀、泰瑞達財報點火 晶片股強勢狂漲

德州儀器、泰瑞達最新財報優於預期，預示全球晶片需求下半年可能出現回溫，激勵週三 (24 日) 晶片股強勢狂漲。

優異財報表現，激勵德州儀器、泰瑞達週三噴出高股價，VanEck Vectors 半導體 ETF 飆升至盤中歷史新高 123.56，收漲 2.66% 至 123.31 美元。費城半導體大漲 3.10%，至 1622.02。

費城半導體大漲 3.10%，至 1622.02 (圖片：investing)

半導體測試設備大廠泰瑞達 (TER-US) 週二盤後公布財報也表現優異，第二季度淨收入為 9740 萬美元，調整後每股純益 0.66 美元，未來財測也超出預期。

泰瑞達總裁 Mark Jagiela 在一份聲明中表示：「我們第二季營收和獲利超過預期，主因是半導體測試業績優於預期，5G 基礎設施、網路和記憶體測試支出的持續增長，抵消汽車和工業設備製造商需求下降的影響。」

泰瑞達 (TER-US) 週三股價正處於自 2005 年以來最佳，飆升逾 20%，至每股 57.94 美元。

週二 (23 日) 美國半導體大廠德州儀器 (TXN-US) 公布財報，每股純益為 1.36 美元，營收為 36.7 億美元，大幅優於預期，市場認為全球晶片需求下滑應不會如預期那般持久。

週三德州儀器其股價站上 52 週高點 129.80，終場漲幅為 7.44%，至每股 129.00 美元，刷下歷史新高。

5 月美中貿易戰升溫時，半導體受到重創，隨著美國總統川普表示願意放鬆華為禁令制裁，德州儀器開始扭轉劣勢。

Robert W. Baird 投資策略師 Willie Delwiche 表示，半導體投資者現在正拋開過去，或許在今年下半年他們對經濟的擔憂將開始有所緩解。