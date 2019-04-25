日本八大車廠 年度全球產量年增0.1%

日本八家汽車公司在週四 (25 日) 公布了 2018 年度的全球生產台數。較上個年度增加 0.1% 至 2850 萬 7298 輛。豐田 (7203-JP)、本田 (7267-JP)、鈴木 (7269-JP)、三菱 (7211-JP)、大發五家公司的表現都優於上個年度。由於全球兩大汽車市場的美國和中國，都邁入了停滯期，近年車市的突出表現也都轉為趨緩的狀況。

從各家車廠的表現來看，豐田在全球的產量年增 0.2% 至 893 萬 7188 輛。當中在日本國外的產量出現微幅減少，為 572 萬 4282 輛。在北美市場出現了以轎式車款為主的衰退情形，但由於中國及亞洲市場的產量增加，也填補了這個缺口。

豐田的 Corolla Hybrid (圖: AFP)

本田方面年增 1% 至 533 萬 7621 輛。和豐田的情況類似，同樣由亞洲等國彌補了北美市場的衰退。

鈴木的全球產量年增 1.7% 至 339 萬 3976 輛，創下史上最佳成績。然而在主力的印度市場，由於燃料的高漲，造成近期銷售步調趨緩。在全球總產量的增加幅度，也從 2017 年度的年增 8.6%，大幅減少近 7%。

而在全球產量出現負成長的，則有日產 (7201-JP)、馬自達 (7261-JP)、速霸陸 (7270-JP)。

日產於 2018 年 11 月，前董事長高恩 (Carlos Ghosn) 因特別背信罪名遭日本檢方逮捕後，公司經營陷入一片混亂。其全球產量年減 6% 至 536 萬 888 輛。歐洲市場對於柴油車的需求不再，還有轎式車款在北美的銷售情形趨於疲軟，都讓產量減少。

馬自達的全球產量年減 3.1% 至 156 萬 9665 輛，是近 7 年以來首度的負成長。受到中國車市出現 28 年來首見的負成長影響，2018 年度馬自達在中國的產量銳減了 2 成以上。

速霸陸在全球的產量年減 5.8% 至 98 萬 9149 輛，連續兩年負成長。雖在其最大市場美國，出現了年增 6.8% 共 37 萬 2162 輛的好成績。

然而在日本的國內生產，則是年減 12% 至 61 萬 6987 輛。導因於 2017 年秋天發生的不當檢查問題，導致了工產減產；加上 2019 年 1 月發生的方向機零件瑕疵問題，造成產線一度停產，也都有一定程度的影響。